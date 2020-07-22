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Байден заявил, что Трамп «подвел страну»

Джо Байден


Кандидат в президенты обвинил действующего главу государства в отсутствии лидерства в условиях пандемии, передает ГОЛОС АМЕРИКИ

Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил американцам, что президент Дональд Трамп «подвел» их и всю страну.

В своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире, Байден обвинил Трампа в том, что он не проявил лидерство во время пандемии коронавируса, добавив, что на фоне эпидемия COVID-19 «слишком много американских работников остаются без работы и теряют надежду».
Бывший вице-президент заявил, что даже сотрудники Трампа признали, что он не прошел самое главное испытание для американского президента – «обязанность заботиться о вас, обо всех нас».

«Президент должен проявлять заботу, вести за собой, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться», – добавил Байден.

Заявление Байдена прозвучало во время малоприметного предвыборного мероприятия в его родном штате – Делавэре.

Оно проходило в зале начальной школы в Нью-Касле, и на нем, из-за норм социального дистанцирования, присутствовало менее 30 человек, включая несколько приглашенных гостей, представителей избирательного штаба, сотрудников Секретной службы и нескольких журналистов.

Главной целью мероприятия было представление третьего элемента экономического плана Байдена «Построить лучше, чем было», посвященного вопросам ухода за детьми и медицинского обслуживания на дому.

План включает обещание 12-недельного оплачиваемого больничного или отпуска по семейным обстоятельствам.
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Трамп, Байден
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добавлена сегодня, 22 июля, 19:00

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