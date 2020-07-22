Экономист: сокращение бедности в Литве является и результатом социальной политики 🔊 Воспроизвести



Сокращение количества жителей Литвы, проживающих за чертой бедности, в прошлом году демонстрируют сокращающееся социальное неравенство и результат проводимой государством социальной политики, утверждает экономист Римантас Рудзкис.



"Что значит утверждение о том, что сокращается доля людей, живущих за чертой бедности? Сокращается социальное неравенство. На самом деле сокращается доля тех, кто получает минимальные доходы. Это немного связано с налоговой системой, и конечно, прежде всего, с государственной помощью, с повышением пенсий, выплат", – сказал BNS профессор Вильнюсского университета Р. Рудзкис.



По его словам, эти данные демонтируют усилия власти поддержать самые бедные слои населения.



"Что можем сказать об этом правительстве? По крайней мере, у меня не возникает сомнения в том, что они социально ориентированы. Они на самом деле стараются повышать помощь государства наиболее бедным", – сказал Р. Рудзскис. Сокращение количества жителей Литвы, проживающих за чертой бедности, в прошлом году демонстрируют сокращающееся социальное неравенство и результат проводимой государством социальной политики, утверждает экономист Римантас Рудзкис."Что значит утверждение о том, что сокращается доля людей, живущих за чертой бедности? Сокращается социальное неравенство. На самом деле сокращается доля тех, кто получает минимальные доходы. Это немного связано с налоговой системой, и конечно, прежде всего, с государственной помощью, с повышением пенсий, выплат", – сказал BNS профессор Вильнюсского университета Р. Рудзкис.По его словам, эти данные демонтируют усилия власти поддержать самые бедные слои населения."Что можем сказать об этом правительстве? По крайней мере, у меня не возникает сомнения в том, что они социально ориентированы. Они на самом деле стараются повышать помощь государства наиболее бедным", – сказал Р. Рудзскис. По его словам, можно задаваться вопросом о том, не останавливает ли Литва экономический рост, стараясь сократить социальное неравенство. Однако Р. Рудзкис подчеркивает, что с одной стороны, Литве уже давно надо было улучшать положение неимущих граждан, а, во-вторых поощрение инвестиций не обязательно должно противоречить социальной политике.



По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта меньше, чем в 2018 году.



Между тем, в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.



Директор департамента статистики Юрате Петраускене отметила, что наиболее значительно абсолютный показатель бедности улучшили выросшие социальные выплаты.



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В связи с тем, что в прошлом году в Литве сократилось число людей, живущих за чертой бедности, литовский президент Гитанас Науседа говорит, что тенденции радуют, однако уровень риска бедности все еще остается высоким.



"Обнародованные Департаментом статистики показатели бедности за 2019 год свидетельствуют, что мы движемся в хорошем направлении. Это радует. Но вместе с тем мы должны быть реалистами - уровень риска бедности все еще остается очень высоким. Он заметно выше среднего показателя Евросоюза (ЕС)", - написал президент в своем фейсбуке в среду.



"Инвестиции, о которых было договорено вчера в Европейском совете, позволяют Литве по-другому оценивать потенциал национального государственного бюджета. В преддверии выборов в сейм нам следует обратить внимание не только на то, что предлагают партии в сфере раздела и передела, но и на предлагаемые ими дорожные карти в экономике и инновациях. Иначе мы будем постоянно топтаться на месте или ходить по кругу", - написал он.



Департамент статистики в среду сообщил, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из них не превышали 251 евро в месяц, а доходы семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта ниже, чем в 2018 году.



Между тем в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.



Согласно данным Евростата, в 2018 году средний показатель уровня бедности в ЕС был 17,1%.



"Что значит 20,6% жителей, находящихся за чертой бедности? Это 576 тыс. человек - слишком много, чтобы можно было успокоиться. Примерно численность населения Вильнюса финансово не сводит концы с концами!" - пишет Г. Науседа.



По его словам, уровень риска бедности работающих граждан почти не снизился, слишком велико и неравенство доходов.



Президент также отмечает, что самым высоким уровень риска бедности остается среди пенсионеров, однако положительно настраивает то, что этот показатель за год улучшился. Категории: экономика, общество Ключевые слова: население, бедность, статистика, соцпомощь География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии