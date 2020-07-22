Пополнение в генеральском корпусе Литвы 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



В среду президент Литвы Гитанас Науседа за безукоризненную службу, укрепление страны и ее армии присвоил звание бригадного генерала директору Второго департамента оперативных служб Минобороны Ремигиюсу Балтренасу и главе Управления по обучения и доктринам армии Литвы Миндаугасу Степонавичюсу.



Во время церемонии в Президентском дворце офицерам пристегнули генеральские погоны и вручили именно оружие – сабля.



Министерство обороны пока не сообщает, каким будет следующая карьерная остановка офицеров.



Р. Балтренас является выпускником Военной академии Литвы, Колледжа сухопутных вооруженных сил США. К службе в системе обороны он приступил в 1992 году, за образцовое выполнение обязанностей был награжден медалями литовской армии, медалью "За заслуги перед Литвой", прочими наградами, говорится в пресс-релизе Президентской администрации.



М. Степонявичюс служит в системе Министерства обороны с 1992 года, является выпускником Военной академии Литвы, курсов штабных офицеров и командования в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Колледжа сухопутных вооруженных сил в США. За заслуги, образцовое выполнение обязанностей он награжден медалями литовских вооруженных сил, Орденским крестом Витиса, прочими наградами.



По данным министерства обороны, в данный момент на профессиональной военной службе в Литве – семь генералов. В среду президент Литвы Гитанас Науседа за безукоризненную службу, укрепление страны и ее армии присвоил звание бригадного генерала директору Второго департамента оперативных служб Минобороны Ремигиюсу Балтренасу и главе Управления по обучения и доктринам армии Литвы Миндаугасу Степонавичюсу.Во время церемонии в Президентском дворце офицерам пристегнули генеральские погоны и вручили именно оружие – сабля.Министерство обороны пока не сообщает, каким будет следующая карьерная остановка офицеров.Р. Балтренас является выпускником Военной академии Литвы, Колледжа сухопутных вооруженных сил США. К службе в системе обороны он приступил в 1992 году, за образцовое выполнение обязанностей был награжден медалями литовской армии, медалью "За заслуги перед Литвой", прочими наградами, говорится в пресс-релизе Президентской администрации.М. Степонявичюс служит в системе Министерства обороны с 1992 года, является выпускником Военной академии Литвы, курсов штабных офицеров и командования в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Колледжа сухопутных вооруженных сил в США. За заслуги, образцовое выполнение обязанностей он награжден медалями литовских вооруженных сил, Орденским крестом Витиса, прочими наградами.По данным министерства обороны, в данный момент на профессиональной военной службе в Литве – семь генералов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, звание, генералы География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии