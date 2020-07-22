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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пополнение в генеральском корпусе Литвы
В среду президент Литвы Гитанас Науседа за безукоризненную службу, укрепление страны и ее армии присвоил звание бригадного генерала директору Второго департамента оперативных служб Минобороны Ремигиюсу Балтренасу и главе Управления по обучения и доктринам армии Литвы Миндаугасу Степонавичюсу.
Во время церемонии в Президентском дворце офицерам пристегнули генеральские погоны и вручили именно оружие – сабля.
Министерство обороны пока не сообщает, каким будет следующая карьерная остановка офицеров.
Р. Балтренас является выпускником Военной академии Литвы, Колледжа сухопутных вооруженных сил США. К службе в системе обороны он приступил в 1992 году, за образцовое выполнение обязанностей был награжден медалями литовской армии, медалью "За заслуги перед Литвой", прочими наградами, говорится в пресс-релизе Президентской администрации.
М. Степонявичюс служит в системе Министерства обороны с 1992 года, является выпускником Военной академии Литвы, курсов штабных офицеров и командования в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и Колледжа сухопутных вооруженных сил в США. За заслуги, образцовое выполнение обязанностей он награжден медалями литовских вооруженных сил, Орденским крестом Витиса, прочими наградами.
По данным министерства обороны, в данный момент на профессиональной военной службе в Литве – семь генералов.
инф."Обзор" BNS.LT
География: Литва
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