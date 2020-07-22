В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ



Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты", сообщает



Накануне стало известно о завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев. В военном ведомстве отметили, что результаты однозначно показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.



Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.



По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.



При этом как долго будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований. Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты", сообщает РИА Новости Накануне стало известно о завершении клинических испытаний и выписке всех добровольцев. В военном ведомстве отметили, что результаты однозначно показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук также заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину в этом учреждении.По ее словам, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.При этом как долго будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, пояснила Смолярчук, так как на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований. РИА Новости Категории: технологии, здоровье, в России Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 154 раза Комментарии