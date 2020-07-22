Polskie Radio Польша : Россия отрабатывает выведение армии и флота из-под огня в Калининградской области 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Воскресенский



В Западном военном округе россияне проводят учения совместно с белорусами и отрабатывают там действия в рамках конфликта с Европой. Это беспокоит поляков. Калининградская область стала крепостью, в которой размещается огромное количество вооружений. В случае военных действий удар может быть нанесен по любой точке Польши.



Интервью с сотрудником варшавского Центра восточных исследований Анджеем Вильком (Andrzej Wilk).



Polskie Radio: Какие учения проводит российская армия в Западном военном округе, в чем их специфика?



Анджей Вильк:Особенность ЗВО заключается в том, что там дислоцируется большая часть российских воздушно-десантных войск. Они полностью механизированы. Следует напомнить, что есть еще две белорусские бригады, включенные в российскую систему. Они взаимодействуют в ходе совместных учений. Белорусы занимаются только базовой подготовкой, никаких независимых маневров они не проводят. Начиная с уровня воздушно-десантной бригады (раньше их называли «мобильными», но потом вернулись к российским наименованиям), белорусы тренируются в рамках тактических соединений России. Белорусская бригада из Витебска проводила учения в составе дивизии из Пскова. Интервью с сотрудником варшавского Центра восточных исследований Анджеем Вильком (Andrzej Wilk).Какие учения проводит российская армия в Западном военном округе, в чем их специфика?Особенность ЗВО заключается в том, что там дислоцируется большая часть российских воздушно-десантных войск. Они полностью механизированы. Следует напомнить, что есть еще две белорусские бригады, включенные в российскую систему. Они взаимодействуют в ходе совместных учений. Белорусы занимаются только базовой подготовкой, никаких независимых маневров они не проводят. Начиная с уровня воздушно-десантной бригады (раньше их называли «мобильными», но потом вернулись к российским наименованиям), белорусы тренируются в рамках тактических соединений России. Белорусская бригада из Витебска проводила учения в составе дивизии из Пскова. — Эта деталь выглядит чрезвычайно важной.



— Белорусские военные зачастую отправляются в Россию без собственных вооружений, проводят учения с российскими. Специфика Западного военного округа (это советское наследие) в том, что он ориентирован на конфликт в Европе. Задача воздушно-десантных подразделений — высадиться за линией фронта и начать захватывать плацдармы. Они должны обладать таким потенциалом, который позволит продержаться до прихода собственных войск.



В связи со спецификой Кавказа Южный военный округ тоже был ориентирован на наступательные действия, но в меньшем масштабе, при использовании менее многочисленных групп. После завершения таких учений, как «Запад», выясняется, что число их участников составляло примерно 100 тысяч человек, однако, россияне умеют мастерски обходить международное право, формально к таким мероприятиям они не привлекают более 13 тысяч военнослужащих. Наблюдатели следят за маневрами в окрестностях Бреста, Гродно, но их никогда не приглашают в штаб ознакомиться с планированием.



— Значит, официально объявляют только о фрагменте учений, а в реальности они оказываются более многочисленными? Венский документ 2011 года требует приглашать на учения, в которых задействуют более 13 000 участников, наблюдателей из стран-членов ОБСЕ.



— Да, ограничения связаны с этим документом, действие которого распространяется на территорию до Урала. Любопытно, что когда дело происходит в Средней Азии, то россияне, не стесняясь, объявляют об участии в маневрах 150 тысяч человек. Только на одном этапе полигонных учений в Центральном военном округе присутствовало 28 тысяч военных, из них — 3,5 тысячи представителей китайской армии.



— 150 тысяч, 28 тысяч — это огромные цифры.



— 28 тысяч — это примерно столько военных, сколько до начала пандемии коронавируса планировалось привлечь к учениям «Защитник Европы». Когда маневры проводятся на Урале, россияне сообщают общее число их участников, но если речь идет о ЗВО или КВО, они так никогда не делают. Под вывеской учений «Запад» Москва демонстрирует один из их фрагментов, хотя в то же самое время может быть задействовано гораздо больше военных (такой логический вывод следует из того, как должны взаимодействовать военные подразделения).



Специфика российских учений заключается не только в отработке логистических процедур, но и в привлечении войск радиоэлектронной борьбы. Это особые силы, которые по мере развития микро- и радиоэлектроники приобретают все более важное значение. В эпоху Польской Народной Республики сигнал «Радио Свободная Европа» глушили под Варшавой мачты подразделения РЭБ. Россия никогда не отказывалась от этих войск, а США только начинают их восстанавливать.



Такие силы могут в том числе вести наступательные действия. Недавно отрабатывался, например, радиоэлектронный удар: это радиоэлектронные, магнитные импульсы, призванные нарушить работу систем противника или полностью их парализовать.



Я не специалист в этой области, но, говорят, что это работает. Так что во время каждых учений возникают вопросы: какую технику на самом деле будут использовать россияне, что останется от наших средств связи, если они нанесут радиоэлектронный удар, как мы будем передавать приказы?



— Это дополнительные проблемы.



— Добавлю, что Калининградская область и западная граница Белоруссии (а также Псковская область) — это такая территория, где сосредоточено, пожалуй, больше всего в мире средств РЭБ.



— Значит, в Западном военном округе учения проводят войска радиоэлектронной борьбы.



— Россия никогда не примирится с Североатлантическим альянсом, поскольку она считает, что тот угрожает ее доминированию в регионе. Россияне действуют на своих учениях комплексно. Например, во время пандемии к возведению военного госпиталя привлекли подразделение РЭБ, которое должно было воспрепятствовать обнаружению объекта со спутников. Отработка защиты полевого госпиталя фактически служит иным целям.



— На что еще следует обратить внимание в контексте ЗВО? Вы упоминали, что белорусская армия полностью подчинена его целям.



— Иногда я позволяю себе некоторую язвительность и говорю, что использование словосочетания «белорусская армия» — это комплимент белорусам, который не имеет под собой оснований. Лукашенко может делать вид, что он бунтует, но взгляните на военное сотрудничество Минска и Москвы. Ослабляет ли он его каким-либо образом, подрывает?



— Некоторое время назад появилась информация, что Лукашенко не хочет видеть у себя российскую авиабазу, хотя Путин уже подписал соответствующий указ. Россия, в свою очередь, недавно заявила, что она не предоставит Минску полигон для испытаний РСЗО «Полонез».



— Россияне в течение нескольких лет предоставляли белорусам полигон для испытаний китайской ракеты к комплексу «Полонез», ведь у себя те ее испытывать не могут. Это деловые отношения. Россияне имеют исключительное право на использование полигона в Казахстане, в рамках этого договора им пользовались также белорусы при испытаниях ракет дальностью поражения до 300 километров.



Москва ведет сложную игру, имеющую много составляющих. Взглянем на Закавказье. Там Россия заявляет, что выступает союзницей Армении. Армения, в свою очередь, враждует с Азербайджаном, но россияне называют его своим основным партнером в регионе в сфере поставки российских вооружений.



Армения иногда демонстрирует свое недовольство такой ситуацией, однако, не может опереться на другую страну, поскольку рядом есть только два полюса притяжения: Турция и Россия. Ереван обречен на отношения с Москвой. Так что та иногда поставляет армянам оружие на несколько миллиардов долларов. Например, они первыми получили комплексы «Искандер», разумеется, в экспортной версии, с дальностью стрельбы до 280 километров.



Это вызвало недовольство Азербайджана. Как можно было удовлетворить обе стороны? Ракеты сходного радиуса действия Баку продал Минск. Азербайджан приобрел китайский «Полонез» в Белоруссии. Именно он выступает основным пользователем этих систем.



— Очень интересно.



— У Белоруссии всего четыре такие системы, она продолжает их испытания. В основном белорусы, если говорить о реактивных системах залпового огня, ездят на учения с российскими РСЗО «Смерч», они стоят на вооружении белорусской армии. Думаю, «Полонез» появился для того, чтобы успокоить Армению и Азербайджан, которые конфликтуют друг с другом.



— По меньшей мере его использовали в этих целях. Интересная ситуация. Может ли ракета этого «Полонеза» (красивое, кстати, название) теоретически долететь до Польши?



— За последние десятилетия радиус поражения российской дубины значительно расширился. Польша фактически стала территорией, по которой в ходе военных действий может быть нанесен удар. Это касается также значительной части Европы. Не имеет значения, какие средства будут использованы, главное, какой окажется цель. Сейчас ракеты с дальностью полета в 300 километров — стандарт для ракетной артиллерии. Когда-то это было сложно вообразить.



Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"



Такая техника есть сейчас у каждого серьезного подразделения, в задачи которого входит обеспечение оперативной глубины. Европа настолько невелика, что практически вся ее инфраструктура находится в радиусе поражения баллистических ракет. В этом плане никаких технических препятствий нет. Действия в этом регионе ограничивал Договор РСМД, однако, Россия его нарушала. США рассердились на нее и опубликовали спутниковые снимки. Оказалось, что в комплексах «Искандер» можно спокойно использовать ракеты дальностью 700 или 1 тысяча километров. Сейчас в России считается, что дальность его действия составляет до 1,5 тысяч километров. Точно так же мир испытал удивление, когда россияне выпустили с небольших кораблей ракеты, которые, преодолев 1,5 тысячи километров, поразили цели в Сирии. Обстрел территории Польши можно вести с кораблей, находящихся в Черном море.



— Вернемся к Западному военному округу. Что его еще отличает?



— Там сосредоточен костяк десантных и десантно-штурмовых сил, округ ориентирован на проведение глубоких операций против регулярных войск потенциального противника. Речь идет о действиях не в сложной, например, гористой местности, а на цeнтpaльнoeвpoпeйcком «столе». В ЗВО есть подразделения, которые могут захватывать плацдармы, мосты на реках, это его особенность. В целом разные части в разных округах отрабатывают одно и то же, речь идет о том, чтобы они были взаимозаменяемыми. Например, 74-я бригада из Юрги тоже должна нормально функционировать на европейском театре военных действий. Это классическое общевойсковое подразделение. Такая стратегия принята с тех пор, как сформировали 90-ю танковую дивизию, которая должна в случае необходимости оказывать поддержку 1-й танковой армии, воссозданной в 2015 году из Таманской и Кантемировской дивизий. Специфика округа определяется преобладанием тех или иных сил.



В арктическом регионе, который разделен между тремя военными округами, появилось пятое стратегическое командование. Свое стратегическое командование есть у каждого округа, а в Арктика получила его, не имея отдельного округа. В соответствии с одним из недавних решений президента, его все же в 2021 году создадут. Арктические войска уникальны в плане своего оснащения, они получают, например, двухзвенные бронетранспортеры, способные передвигаться по снежным торосам, и другую специализированную технику. В некоторых подразделениях используют северных оленей.



— Чем отличается Калининградская область? Туда стягивают вооружения, как в аннексированный Крым?



— Ситуацию в Калининградской области, действительно, можно сравнить с ситуацией на Крымском полуострове. Она вновь становится крепостью. То же самое можно сказать о Крыме. Она «нашпигована» разного рода средствами радиоэлектронной войны, там развертывают танковые и механизированные подразделения. Также там много артиллерии, в том числе ракетной. Специфика области заключается в размещении там войск под формальным командованием Балтийского флота. Это особенность российских объединенных стратегических командований: в трех случаях «моряки» отвечают за все стальные силы. Это Северный флот и Арктическое командование, Камчатка и находящаяся там группировка войск, а также Калининградская область — выделенная часть ЗВО.



Россияне активно проводят в Калининградской области учения. При современных средствах разведки все вокруг знают, что там происходит, но Россия этого не скрывает.



Автор: Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska) для Polskie Radio, Польша, перевод — Белорусские военные зачастую отправляются в Россию без собственных вооружений, проводят учения с российскими. Специфика Западного военного округа (это советское наследие) в том, что он ориентирован на конфликт в Европе. Задача воздушно-десантных подразделений — высадиться за линией фронта и начать захватывать плацдармы. Они должны обладать таким потенциалом, который позволит продержаться до прихода собственных войск.В связи со спецификой Кавказа Южный военный округ тоже был ориентирован на наступательные действия, но в меньшем масштабе, при использовании менее многочисленных групп. После завершения таких учений, как «Запад», выясняется, что число их участников составляло примерно 100 тысяч человек, однако, россияне умеют мастерски обходить международное право, формально к таким мероприятиям они не привлекают более 13 тысяч военнослужащих. Наблюдатели следят за маневрами в окрестностях Бреста, Гродно, но их никогда не приглашают в штаб ознакомиться с планированием.— Да, ограничения связаны с этим документом, действие которого распространяется на территорию до Урала. Любопытно, что когда дело происходит в Средней Азии, то россияне, не стесняясь, объявляют об участии в маневрах 150 тысяч человек. Только на одном этапе полигонных учений в Центральном военном округе присутствовало 28 тысяч военных, из них — 3,5 тысячи представителей китайской армии.— 28 тысяч — это примерно столько военных, сколько до начала пандемии коронавируса планировалось привлечь к учениям «Защитник Европы». Когда маневры проводятся на Урале, россияне сообщают общее число их участников, но если речь идет о ЗВО или КВО, они так никогда не делают. Под вывеской учений «Запад» Москва демонстрирует один из их фрагментов, хотя в то же самое время может быть задействовано гораздо больше военных (такой логический вывод следует из того, как должны взаимодействовать военные подразделения).Специфика российских учений заключается не только в отработке логистических процедур, но и в привлечении войск радиоэлектронной борьбы. Это особые силы, которые по мере развития микро- и радиоэлектроники приобретают все более важное значение. В эпоху Польской Народной Республики сигнал «Радио Свободная Европа» глушили под Варшавой мачты подразделения РЭБ. Россия никогда не отказывалась от этих войск, а США только начинают их восстанавливать.Такие силы могут в том числе вести наступательные действия. Недавно отрабатывался, например, радиоэлектронный удар: это радиоэлектронные, магнитные импульсы, призванные нарушить работу систем противника или полностью их парализовать.Я не специалист в этой области, но, говорят, что это работает. Так что во время каждых учений возникают вопросы: какую технику на самом деле будут использовать россияне, что останется от наших средств связи, если они нанесут радиоэлектронный удар, как мы будем передавать приказы?— Добавлю, что Калининградская область и западная граница Белоруссии (а также Псковская область) — это такая территория, где сосредоточено, пожалуй, больше всего в мире средств РЭБ.— Россия никогда не примирится с Североатлантическим альянсом, поскольку она считает, что тот угрожает ее доминированию в регионе. Россияне действуют на своих учениях комплексно. Например, во время пандемии к возведению военного госпиталя привлекли подразделение РЭБ, которое должно было воспрепятствовать обнаружению объекта со спутников. Отработка защиты полевого госпиталя фактически служит иным целям.— Иногда я позволяю себе некоторую язвительность и говорю, что использование словосочетания «белорусская армия» — это комплимент белорусам, который не имеет под собой оснований. Лукашенко может делать вид, что он бунтует, но взгляните на военное сотрудничество Минска и Москвы. Ослабляет ли он его каким-либо образом, подрывает?— Россияне в течение нескольких лет предоставляли белорусам полигон для испытаний китайской ракеты к комплексу «Полонез», ведь у себя те ее испытывать не могут. Это деловые отношения. Россияне имеют исключительное право на использование полигона в Казахстане, в рамках этого договора им пользовались также белорусы при испытаниях ракет дальностью поражения до 300 километров.Москва ведет сложную игру, имеющую много составляющих. Взглянем на Закавказье. Там Россия заявляет, что выступает союзницей Армении. Армения, в свою очередь, враждует с Азербайджаном, но россияне называют его своим основным партнером в регионе в сфере поставки российских вооружений.Армения иногда демонстрирует свое недовольство такой ситуацией, однако, не может опереться на другую страну, поскольку рядом есть только два полюса притяжения: Турция и Россия. Ереван обречен на отношения с Москвой. Так что та иногда поставляет армянам оружие на несколько миллиардов долларов. Например, они первыми получили комплексы «Искандер», разумеется, в экспортной версии, с дальностью стрельбы до 280 километров.Это вызвало недовольство Азербайджана. Как можно было удовлетворить обе стороны? Ракеты сходного радиуса действия Баку продал Минск. Азербайджан приобрел китайский «Полонез» в Белоруссии. Именно он выступает основным пользователем этих систем.— У Белоруссии всего четыре такие системы, она продолжает их испытания. В основном белорусы, если говорить о реактивных системах залпового огня, ездят на учения с российскими РСЗО «Смерч», они стоят на вооружении белорусской армии. Думаю, «Полонез» появился для того, чтобы успокоить Армению и Азербайджан, которые конфликтуют друг с другом.— За последние десятилетия радиус поражения российской дубины значительно расширился. Польша фактически стала территорией, по которой в ходе военных действий может быть нанесен удар. Это касается также значительной части Европы. Не имеет значения, какие средства будут использованы, главное, какой окажется цель. Сейчас ракеты с дальностью полета в 300 километров — стандарт для ракетной артиллерии. Когда-то это было сложно вообразить.Такая техника есть сейчас у каждого серьезного подразделения, в задачи которого входит обеспечение оперативной глубины. Европа настолько невелика, что практически вся ее инфраструктура находится в радиусе поражения баллистических ракет. В этом плане никаких технических препятствий нет. Действия в этом регионе ограничивал Договор РСМД, однако, Россия его нарушала. США рассердились на нее и опубликовали спутниковые снимки. Оказалось, что в комплексах «Искандер» можно спокойно использовать ракеты дальностью 700 или 1 тысяча километров. Сейчас в России считается, что дальность его действия составляет до 1,5 тысяч километров. Точно так же мир испытал удивление, когда россияне выпустили с небольших кораблей ракеты, которые, преодолев 1,5 тысячи километров, поразили цели в Сирии. Обстрел территории Польши можно вести с кораблей, находящихся в Черном море.— Там сосредоточен костяк десантных и десантно-штурмовых сил, округ ориентирован на проведение глубоких операций против регулярных войск потенциального противника. Речь идет о действиях не в сложной, например, гористой местности, а на цeнтpaльнoeвpoпeйcком «столе». В ЗВО есть подразделения, которые могут захватывать плацдармы, мосты на реках, это его особенность. В целом разные части в разных округах отрабатывают одно и то же, речь идет о том, чтобы они были взаимозаменяемыми. Например, 74-я бригада из Юрги тоже должна нормально функционировать на европейском театре военных действий. Это классическое общевойсковое подразделение. Такая стратегия принята с тех пор, как сформировали 90-ю танковую дивизию, которая должна в случае необходимости оказывать поддержку 1-й танковой армии, воссозданной в 2015 году из Таманской и Кантемировской дивизий. Специфика округа определяется преобладанием тех или иных сил.В арктическом регионе, который разделен между тремя военными округами, появилось пятое стратегическое командование. Свое стратегическое командование есть у каждого округа, а в Арктика получила его, не имея отдельного округа. В соответствии с одним из недавних решений президента, его все же в 2021 году создадут. Арктические войска уникальны в плане своего оснащения, они получают, например, двухзвенные бронетранспортеры, способные передвигаться по снежным торосам, и другую специализированную технику. В некоторых подразделениях используют северных оленей.— Ситуацию в Калининградской области, действительно, можно сравнить с ситуацией на Крымском полуострове. Она вновь становится крепостью. То же самое можно сказать о Крыме. Она «нашпигована» разного рода средствами радиоэлектронной войны, там развертывают танковые и механизированные подразделения. Также там много артиллерии, в том числе ракетной. Специфика области заключается в размещении там войск под формальным командованием Балтийского флота. Это особенность российских объединенных стратегических командований: в трех случаях «моряки» отвечают за все стальные силы. Это Северный флот и Арктическое командование, Камчатка и находящаяся там группировка войск, а также Калининградская область — выделенная часть ЗВО.Россияне активно проводят в Калининградской области учения. При современных средствах разведки все вокруг знают, что там происходит, но Россия этого не скрывает.Автор: Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska) для Polskie Radio, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Путин, учения, минобороны География: Польша — статья прочитана 54 раза Комментарии