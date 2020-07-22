Евростат: соотношения госдолга Литвы с ВВП остается одним из самых низких в ЕС 🔊 Воспроизвести



В первом квартале этого года долг литовских властей составил 16,231 млрд евро и достигал 33,2% внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы – этот показатель и оставался одним из самых низких в Евросоюзе, сообщил Евростат.



По данным статистической службы ЕС, еще более низким было соотношения госдолга и ВВП в Дании (33,2%), Чехии (32,8%), Люксембурге (22,3%), Болгарии (20,3%) и Эстонии (8,9%).



Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где госдолг составил 176,7% ВВП.



По данным Евростата, общий долг государств ЕС в первом квартале составил 79,5% ВВП, а только в государствах зоны евро – 86,3% ВВП. В первом квартале этого года долг литовских властей составил 16,231 млрд евро и достигал 33,2% внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы – этот показатель и оставался одним из самых низких в Евросоюзе, сообщил Евростат.По данным статистической службы ЕС, еще более низким было соотношения госдолга и ВВП в Дании (33,2%), Чехии (32,8%), Люксембурге (22,3%), Болгарии (20,3%) и Эстонии (8,9%).Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где госдолг составил 176,7% ВВП.По данным Евростата, общий долг государств ЕС в первом квартале составил 79,5% ВВП, а только в государствах зоны евро – 86,3% ВВП. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: госдолг, ЕС, страны География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии