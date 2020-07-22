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Евростат: соотношения госдолга Литвы с ВВП остается одним из самых низких в ЕС
В первом квартале этого года долг литовских властей составил 16,231 млрд евро и достигал 33,2% внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы – этот показатель и оставался одним из самых низких в Евросоюзе, сообщил Евростат.
По данным статистической службы ЕС, еще более низким было соотношения госдолга и ВВП в Дании (33,2%), Чехии (32,8%), Люксембурге (22,3%), Болгарии (20,3%) и Эстонии (8,9%).
Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где госдолг составил 176,7% ВВП.
По данным Евростата, общий долг государств ЕС в первом квартале составил 79,5% ВВП, а только в государствах зоны евро – 86,3% ВВП.
География: Литва
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