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Фестиваль «Sankryža» /«Перекрёсток»/ в Друскининкай состоится!

5 августа, в 20.00, в Друскининкай, на Площади развлечений (Вильняус ал., 24) уже в шестой раз откроется Международный театральный фестиваль «Sankryža» («Перекресток»), который продлится до 15 августа!

Конечно, в этом году всё не так легко и просто. К сожалению, не смогут приехать театры из многих стран, с которыми велись переговоры. Но тем не менее, фестиваль, по словам организатора Марии Тананы, обещает быть насыщенным и интересным.

Спектакли будут очень разноплановые, зрителей ожидают приятные сюрпризы!

Во время открытия всех порадует театрализованный концерт с участием ярких скрипачей - Бориса Кирзнера (Литва) и Михаила Большуна (Латвия), певицы Каролины Лындо, лауреата первой премии закончившегося на днях фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске 2020", незабываемой исполнительницы танцев фламенко Наталии Ковалёвой и популярного в Европе мима Аркадия Винокура.
Напомним, что вход на это мероприятие бесплатный!

6 августа, в 18 час. зрителей ждёт первый подарок – сюрприз поклонникам фестиваля «Sankryža» («Перекрёсток»). Вы сможете не только увидеть замечательный фильм «Big Business» (1929), но и стать участником команды по озвучиванию немого кино! Открытый урок „Я создаю музыку” ведёт Аркадий Готесман - один из наиболее ярких и талантливых перкуссионистов Литвы, исполнитель авангардного джаза и современной музыки, доцент ЛМТА.

Вы приобретете бесценный опыт и, может быть, откроете в себе настоящий талант!

Вас ждут в санатории «Eglės sanatorija», ул. Эглес, 1, в Конференц-зале Comfort.

В этот же день, 6 августа, в 19.30 час. первый спектакль фестиваля представят гости из Латвии: «В ПОЕДИНКЕ С ЛЮБОВЬЮ» – Рижский камерный театр «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК».

Он - последний поэт русского Серебряного века Владислав Ходасевич (арт. Вальдемарас Микшис), она - писательница Нина Берберова (арт. Асмик Багоян) встретятся в драматическом поединке с Любовью, Судьбой и Временем (Петербург-Берлин-Париж).

В спектакле звучит музыка Сергея Рахманинова.

Спектакль состоится в киноконцертном зале санатория «Eglės sanatorija» (ул. Эглес, 1).

Продолжительность – 1 час 20 мин.

Билеты продаются в системе Bilietai.lt, a также с 1 августа - в санаториях «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva, "Беларусь" и в INFO-centras.

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Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža», «Перекрёсток»
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 23 июля, 11:00

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