Премьер Литвы: сокращение уровня бедности настраивает оптимистично 🔊 Воспроизвести



После того, как Департамент статистики сообщил, что в прошлом году в Литве сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что такая тенденция настраивает оптимистично, однако, по его словам, следует искать новые меры для дальнейшего сокращения бедности.



"Тенденции настраивают оптимистично, но мы обязаны и далее искать новые средства для того, чтобы ориентироваться на наиболее уязвимых членов общества", – написал премьер в среду в социальной сети "Фейсбук".



"Были коллеги, которые называли наши меры, социально ориентированные, как на детей, так и на пожилых людей, популистскими, сомневались в их ценности в деле сокращения бедности в стране. Я никогда не соглашался и не соглашусь с такими оценками", – добавил премьер, находящийся в отпуске. После того, как Департамент статистики сообщил, что в прошлом году в Литве сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что такая тенденция настраивает оптимистично, однако, по его словам, следует искать новые меры для дальнейшего сокращения бедности."Тенденции настраивают оптимистично, но мы обязаны и далее искать новые средства для того, чтобы ориентироваться на наиболее уязвимых членов общества", – написал премьер в среду в социальной сети "Фейсбук"."Были коллеги, которые называли наши меры, социально ориентированные, как на детей, так и на пожилых людей, популистскими, сомневались в их ценности в деле сокращения бедности в стране. Я никогда не соглашался и не соглашусь с такими оценками", – добавил премьер, находящийся в отпуске. По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро.



Между тем, в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.



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Правящие "аграрии" рассматривают возможность введения должностей двух вице-премьеров для ясности в вопросе о том, кому из членов кабинета министров поручается замещение премьера, заявил лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.



"Если говорить об изменениях, то мы поднимаем вопрос о то, что возможно (...) нужно не создавать новые должности, но утвердить двух министров вице-премьерами. Мы обсуждали это в партии, чтобы было ясно, какие министры могут замещать премьер-министра, чтобы это не было единоличным решением премьера", – сказал Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.



Между тем, в вопрос замещения самих министров решить иначе, чем это сделано сейчас, невозможно.



Р. Карбаускис назвал необоснованной критику оппонентов в адрес министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, который взял пятинедельный отпуск, и в адрес решения назначить замещать его министра транспорта Ярослава Неверовича. Он подчеркнул, что все члены правительства, в том числе и премьер Саулюс Сквернялис, при необходимости вернуться на работу в течение нескольких часов, поскольку отдыхают в Литве или рядом с ней.



Министр А. Верига, по словам лидера "аграриев", сейчас находится в летнем Лагере Шяуляйского союза стрелков, поскольку является членом этой организации, при потребности сможет оперативно вернуться на работу. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии