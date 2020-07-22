Пока не удалось восстановить работу электронной системы здравоохранения e.sveikata 🔊 Воспроизвести



За ночь в Литве не удалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, работы продолжаются, сообщил BNS в среду утром в Реестровом центре (РЦ).



"За ночь среди возобновленных реестров можно упомянуть Реестр юридических лиц, Ипотечный реестр, Реестр актов об аресте имущества, Информационную систему обработки денежных средств, самообслуживание в Реестровом центре. Все же, за ночь еще не удалось полностью восстановить систему e.sveikata. Работы по восстановлению продолжаются", – сообщил представитель РЦ по связям с общественностью Миндаугас Самкус.



По его словам, в данный момент сложно прогнозировать, сколько времени потребуется для восстановления электронной системы здравоохранения.



"Если говорить о системе такого масштаба и сложности, то трудно делать прогнозы. В данный момент восстанавливаются данные этой системы, после чего нужно будет убедиться, что система сможет работать должным образом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы эта важная система начала действовать как можно быстрее", – сказал он. За ночь в Литве не удалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, работы продолжаются, сообщил BNS в среду утром в Реестровом центре (РЦ)."За ночь среди возобновленных реестров можно упомянуть Реестр юридических лиц, Ипотечный реестр, Реестр актов об аресте имущества, Информационную систему обработки денежных средств, самообслуживание в Реестровом центре. Все же, за ночь еще не удалось полностью восстановить систему e.sveikata. Работы по восстановлению продолжаются", – сообщил представитель РЦ по связям с общественностью Миндаугас Самкус.По его словам, в данный момент сложно прогнозировать, сколько времени потребуется для восстановления электронной системы здравоохранения."Если говорить о системе такого масштаба и сложности, то трудно делать прогнозы. В данный момент восстанавливаются данные этой системы, после чего нужно будет убедиться, что система сможет работать должным образом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы эта важная система начала действовать как можно быстрее", – сказал он. Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра. По этой причине были перебои в системах многих учреждений.



М. Самкус сообщил BNS в среду утром, что основная часть данных реестров уже восстановлены, однако могут быть препятствия для обновления приложений.



"В данный момент приводятся в порядок приложения, действующие на основе этих данных, чтобы клиенты могли должным образом пользоваться реестрами и информационными системами. По существу большинство систем и реестров действуют, однако сегодня в использовании приложений могут быть кратковременные перебои, которые пытаются оперативно устранять", – сказал представитель РЦ.



По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получать лекарства, выписанные по электронным рецептам.



Фармацевты просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты.



Из-за перебоев во вторник не работали и нотариусы.



Сначала прогнозировалось, что системы удастся восстановить за сутки, однако неисправности оказались больше, чем ожидалось. Категории: чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, серверы География: Литва — статья прочитана 233 раза Комментарии