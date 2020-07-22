Политики Литвы призывают к санкциям ЕС в отношении властей Беларуси 🔊 Воспроизвести



В среду группа членов сейма Литвы и европарламентариев призвала ввести санкции Евросоюза в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, проходящие накануне президентских выборов.



Обращение подписали главы комитетов сейма Литвы по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Юозас Бернатонис, лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и еще несколько членов сейма, а также европарламентарии.



"Важно незамедлительно продемонстрировать четкую позицию всего Евросоюза, поскольку к действиям авторитарно брутального режима Александра Лукашенко нельзя относиться терпимо", – говорится в письме, адресованном ведомствам ЕС. В среду группа членов сейма Литвы и европарламентариев призвала ввести санкции Евросоюза в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, проходящие накануне президентских выборов.Обращение подписали главы комитетов сейма Литвы по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Юозас Бернатонис, лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и еще несколько членов сейма, а также европарламентарии."Важно незамедлительно продемонстрировать четкую позицию всего Евросоюза, поскольку к действиям авторитарно брутального режима Александра Лукашенко нельзя относиться терпимо", – говорится в письме, адресованном ведомствам ЕС. "Поэтому мы призываем возобновить санкции в отношении режима и лиц, ответственных за репрессии против жителей Беларуси, которые вредят демократическому характеру выборов, являются вмешательством в демократический процессы и процесс политической конкуренции, включая участие в мошенничестве на выборах, что является нарушением принципов и ценностей, находящихся в самом сердце ЕС", – говорится в обращении.



Обращение инициировал председатель Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что "молчание означало бы пособничество", поскольку по соседству с ЕС "брутально попирается демократия, преследуют политических оппонентов, идут аресты невинных людей".



"Мы не можем закрывать глаза и потакать диктаторам, поскольку политика страусов обратилась бы не только моральной капитуляцией Европы, но и предательством тысяч белорусов, выходящих протестовать на улицы за демократические перемены. Поэтому мы, литовские политики различных политических сил с идеологического спектра общаемся к руководству ЕС с просьбой ввести санкции в отношении белорусского режима за нарушения демократических прав и свобод, а также прав человека", – сказал BNS политик.



На минувшей неделе МИД Литвы выразил большую озабоченность действиями белорусских властей в ходе предвыборной кампании.



Министерство отметило, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост новых политзаключенных будет иметь последствия для дальнейших отношений Евросоюза и Беларуси". Категории: общество, политика, в Европе Ключевые слова: сейм, президент, выборы, кандидаты, депутаты, репрессии География: Литва — статья прочитана 212 раз Комментарии