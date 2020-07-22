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Сторговались. Новости от FITZROY на 22 июля

Steve Nesius | Reuters


ЕС: бюджет приняли на рассвете

Маск предлагает чипироваться

Война по-французски — дело женское?

Символ Варшавы, подарок Сталина, отмечает юбилей

Брексит: “Вмешательства Москвы мы не нашли, но это ничего не значит”

Грета Тунберг удостоена премии в миллион евро

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 22 июля, 10:15

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