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А был ли штурм в Луцке? Террорист сам вышел из автобуса, поднял руки и две минуты ждал силовиков. Видео
В сети появилось довольно необычное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша. Он сам вышел из автобуса, поднял руки, и пару минут ждал, пока к нему спокойно подойдут трое силовиков (это были заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, врач и сотрудник спецслужбы - Ред.). И только потом уже прогремел взрыв, к автобусу подъехал БТР, затем микроавтобус силовиков и состоялся штурм.
Видео разместил ресурс "Киев Оперативный" на Facebook.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
"Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?", - так прокомментировали журналисты сам процесс задержания преступника.
Напомним, "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" рассказала, как захватили и освободили маршрутку в Луцке и ответила на главные вопросы по поводу этого ЧП.
strana.ua
Категории: чп и криминал
География: Украина
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