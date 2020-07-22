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Азербайджанские военные атаковали армянский боевой пост, есть погибшие
Также сообщается о захваченных заложниках, передает ЛАЙФ.
Военные армии Азербайджана атаковали боевой пост армянских Вооружённых сил. В результате инцидента имеются погибшие, сообщает Министерство обороны Армении в своём фейсбуке.
Нападение произошло в районе 21:30 по московскому времени. Как сообщила Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, инцидент произошёл на опорном пункте "Бесстрашный" в Тавушской области. Армянские ВС отразили атаку, нанеся значительные потери. Кроме того, часть военнослужащих азербайджанской армии "остались в западне".
При этом у армянской стороны потерь не зафиксировано.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие
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