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Азербайджанские военные атаковали армянский боевой пост, есть погибшие

Фото © Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС


Также сообщается о захваченных заложниках, передает ЛАЙФ.

Военные армии Азербайджана атаковали боевой пост армянских Вооружённых сил. В результате инцидента имеются погибшие, сообщает Министерство обороны Армении в своём фейсбуке.

Нападение произошло в районе 21:30 по московскому времени. Как сообщила Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, инцидент произошёл на опорном пункте "Бесстрашный" в Тавушской области. Армянские ВС отразили атаку, нанеся значительные потери. Кроме того, часть военнослужащих азербайджанской армии "остались в западне".

При этом у армянской стороны потерь не зафиксировано.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Азербайджан, Армения, столкновение, погибшие
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добавлена вчера, 21 июля, 23:40

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