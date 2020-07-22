В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам тюремного заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.
Об этом РБК сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА Новости.
По его словам, за каждого нелегала подсудимые получили от семи до 12 лет колонии. К наказанию добавили сроки и за другие преступления.
Россияне не признали свою вину, сказал Мельников.
Как сообщили в российском посольстве, моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева задержали в Греции прошлым летом, обвинив в организации нелегальной миграции. Приговор они ожидали в афинской тюрьме "Коридаллос". Сотрудники консульства регулярно навещали россиян.
Официального сообщения о вынесении приговора от греческих властей в российское диппредставительство не поступало.
Ранее посольство России в Афинах сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность.
Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое россиян получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены к штрафу в шесть миллионов евро.
Ранее посольство России в Афинах сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность.
Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое россиян получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены к штрафу в шесть миллионов евро.