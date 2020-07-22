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В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий


В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам тюремного заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.

Об этом РБК сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА Новости.

По его словам, за каждого нелегала подсудимые получили от семи до 12 лет колонии. К наказанию добавили сроки и за другие преступления.

Россияне не признали свою вину, сказал Мельников.

Как сообщили в российском посольстве, моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева задержали в Греции прошлым летом, обвинив в организации нелегальной миграции. Приговор они ожидали в афинской тюрьме "Коридаллос". Сотрудники консульства регулярно навещали россиян.
Официального сообщения о вынесении приговора от греческих властей в российское диппредставительство не поступало.

Ранее посольство России в Афинах сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность.

Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое россиян получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены к штрафу в шесть миллионов евро.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: нелегалы, суд, Греция, приговор, россияне
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добавлена сегодня, 22 июля, 12:00

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