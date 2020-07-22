Женевская организация стала инструментом России 🔊 Воспроизвести Штаб-квартира МОГО в Женеве / район Ланси (Lancy). Alexey M., Wikimedia Commons



Телеканал RTS: МОГО «поглощена» Россией и действует в российских интересах, сообщает



Швейцарские СМИ опубликовали детальную информацию о степени и структуре доминирования России в Международной организации гражданской обороны МОГО (International Civil Defence Organisation ICDO), штаб-квартира которой расположена в Женеве. Телеканал RTS: МОГО «поглощена» Россией и действует в российских интересах, сообщает SWI Швейцарские СМИ опубликовали детальную информацию о степени и структуре доминирования России в Международной организации гражданской обороны МОГО (International Civil Defence Organisation ICDO), штаб-квартира которой расположена в Женеве. Сейчас МОГО, по сути, «поглощена» Россией и действует только в российских интересах. Таковые данные швейцарского общественного франкоязычного телеканала RTS (входит в телекомпанию SRG SSR, подразделением которой является и этот портал), тесно сотрудничающего с «Центром по исследованию коррупции и организованной преступности» (Organised Crime and Corruption Reporting Project OCCRP), объединением СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке.



В распоряжение телеканала RTS оказались внутренние документы МОГО, из которых следует, что в период с 2014 по 2018 год почти 140 миллионов швейцарских франков или 147 миллионов долларов из общей суммы финансирования данной структуры поступили из Москвы, а затем эти деньги были направлены на гуманитарные проекты, «почти исключительно» управляемые российской стороной.



Эти проекты предусматривали, как указывает канал RTS, в частности, отправку пожарных машин в Северную Корею и Никарагуа, переправку спасательных спец-материалов на Кубу, кроме того, за счет этих средств финансировались проекты в пророссийских сепаратистских регионах, таких, как как Абхазия и Осетия.



Официальная заявленная цель этой организации, история которой начинается в 1932 году, состоит в «содействии государствам в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных и антропогенных бедствий».



Москва на проводе



В 1976 году в Швейцарии МОГО был предоставлен правовой статус межправительственной организации. Ее штаб-квартира находится в Женеве, полноправными членами данной структуры являются 59 стран, в основном государства Африки и Евразии. Источники, цитируемые RTS, также сообщили, что решения по проектам МОГО давно уже принимаются не в Женеве, а в штаб-квартире ее «стратегического партнера», а именно, МЧС России.



Впрочем, это не мешает МОГО выделять довольно значительные суммы на «управленческие расходы» в Швейцарии. Например, зарплата генерального секретаря МОГО, представителя Алжира, составляет 26 тыс. швейцарских франков в месяц, что даже больше, чем у главы ООН. Лоранс Буассон де Шазурн (Laurence Boisson de Chazournes), профессор международного права на Юрфаке Женевского университета, заявил каналу RTS, что «ситуация складывается странная».



По его словам, «учитывая, что в эту организацию входит менее 60 стран, причем в их числе нет одной развитой западной страны, а также видя фактически полную финансовую зависимость этой структуры только от одного государства, мы имеем полное право поставить под сомнение наличие у МОГО действительно универсальных целей. В рамках сообщества международных организаций, базирующихся в Швейцарии, это совершенно уникальный случай».



МИД Швейцарии, в свою очередь, заявил каналу RTS, что ему «неизвестно о каких-либо фактах, которые могли поставить под вопрос правомочность присвоения этой организации статуса межправительственной организации». При этом после ряда сообщений об «отсутствии финансовой прозрачности» в МОГО и после проведенного в 2016 году правительственного аудита, сама Швейцария в 2018 году официально прекратила финансировать эту организацию, в бюджет которой она обычно перечисляла 150 000 швейцарских франков ежегодно.



По данным канала RTS, банк UBS и Женевский кантональный банк (Banque Cantonale de Genève), обеспокоенные «финансовыми практиками МОГО», также в начале 2020 г. закрыли у себя все счета этой организации и разорвали с ней любые связи. Как добавляет RTS, МОГО уже попала «на карандаш» Швейцарского мониторингового офиса по противодействию отмыванию средств («Meldestelle für Geldwäscherei» — «MROS»). swissinfo.ch Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, телеканал, Швецария — статья прочитана 61 раз Комментарии