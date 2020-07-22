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Литва позаимствовала 1, 75 млрд евро
Во вторник Литва позаимствовала на международных рынках 1,75 млрд евро. Ставка по 30-годичным облигациям составит 0,5% годовых – это самые благоприятные условия их тех, что были до сих пор для выпуска эмиссии облигаций такой продолжительности, сообщило Министерство финансов.
Это уже вторая эмиссия еврооблигаций в этом году – в апреле правительство позаимствовало 2 млрд евро.
"У нас есть не только успешно достигнутое соглашение между странами-членами ЕС, позволяющие трансформировать экономику страны, но и на международных фондовых рынках мы пользуемся особо благоприятными условиями для выпуска еврооблигаций. Это лишь еще раз подтверждает, что Литву считают особенно ответственным и надежным партнером", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.
На эти средства будет финансироваться потребность в заимствованиях этого года, включая и планирующийся в следующем году выкуп эмиссии облигаций на сумму в 1,35 млрд долларов США.
Еврооблигации были размещены с прибыльностью в 0,637%, а стоимость выпуска равная 96,27% их номинальной стоимости.
В качестве распространителей были избраны банки BNP Paribas, Citi и Erste Group.
В конце апреля Литва позаимствовала на международных рынках 2 млрд евро: эмиссия пятигодичных облигаций составила 750 млн евро, а десятигодичных – 1,25 млрд евро.
Ключевые слова: минфин, еврооблигации
География: Литва
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