Литва позаимствовала 1, 75 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Во вторник Литва позаимствовала на международных рынках 1,75 млрд евро. Ставка по 30-годичным облигациям составит 0,5% годовых – это самые благоприятные условия их тех, что были до сих пор для выпуска эмиссии облигаций такой продолжительности, сообщило Министерство финансов.



Это уже вторая эмиссия еврооблигаций в этом году – в апреле правительство позаимствовало 2 млрд евро.



"У нас есть не только успешно достигнутое соглашение между странами-членами ЕС, позволяющие трансформировать экономику страны, но и на международных фондовых рынках мы пользуемся особо благоприятными условиями для выпуска еврооблигаций. Это лишь еще раз подтверждает, что Литву считают особенно ответственным и надежным партнером", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.



На эти средства будет финансироваться потребность в заимствованиях этого года, включая и планирующийся в следующем году выкуп эмиссии облигаций на сумму в 1,35 млрд долларов США.



Еврооблигации были размещены с прибыльностью в 0,637%, а стоимость выпуска равная 96,27% их номинальной стоимости.



В качестве распространителей были избраны банки BNP Paribas, Citi и Erste Group.



В конце апреля Литва позаимствовала на международных рынках 2 млрд евро: эмиссия пятигодичных облигаций составила 750 млн евро, а десятигодичных – 1,25 млрд евро. Во вторник Литва позаимствовала на международных рынках 1,75 млрд евро. Ставка по 30-годичным облигациям составит 0,5% годовых – это самые благоприятные условия их тех, что были до сих пор для выпуска эмиссии облигаций такой продолжительности, сообщило Министерство финансов.Это уже вторая эмиссия еврооблигаций в этом году – в апреле правительство позаимствовало 2 млрд евро."У нас есть не только успешно достигнутое соглашение между странами-членами ЕС, позволяющие трансформировать экономику страны, но и на международных фондовых рынках мы пользуемся особо благоприятными условиями для выпуска еврооблигаций. Это лишь еще раз подтверждает, что Литву считают особенно ответственным и надежным партнером", – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.На эти средства будет финансироваться потребность в заимствованиях этого года, включая и планирующийся в следующем году выкуп эмиссии облигаций на сумму в 1,35 млрд долларов США.Еврооблигации были размещены с прибыльностью в 0,637%, а стоимость выпуска равная 96,27% их номинальной стоимости.В качестве распространителей были избраны банки BNP Paribas, Citi и Erste Group.В конце апреля Литва позаимствовала на международных рынках 2 млрд евро: эмиссия пятигодичных облигаций составила 750 млн евро, а десятигодичных – 1,25 млрд евро. Категории: экономика, в мире Ключевые слова: минфин, еврооблигации География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии