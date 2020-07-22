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Пролетая над Парижем...





В минувшие выходные Вильнюс стал местом очередного «заграничного отпуска». На этот раз литовская столица с пятницы по воскресенье наслаждалась «Французскими каникулами».

Помимо ставших уже привычными этим летом развлечений – народной и популярной музыки, презентации достижений национальной кухни, организаторы «Французских каникул» предложили и необычную изюминку - возможность выиграть авиапутешествие в Париж.

Претендентам на это счастье и нужно было «всего-то» посидеть в самолетном кресле. Правда, не в своё удовольствие, а на время, а время это было очень даже серьёзным – 45 часов.

Почему именно 45 часов? Столько, оказывается, нынче длится путешествие вокруг света на самолёте.

В туалет участникам испытания можно было ходить, но вот спать, подзаряжаться энергетиками запрещалось категорически.
Каждые два часа устраивался перерыв-разминка, когда можно было походить, размять ноги.

В эту авантюру ввязались четверо претендентов, до финиша досидели трое, им и были вручены билеты на полёт из Вильнюса в Париж и обратно.

Как проходил этот необычный конкурс, можно посмотреть на сайте www.obzor.lt в видеосюжете фото- и видеокорреспондента «Обзора» Владимира Клоповского.



Примечательно, что в литовских СМИ, сообщавших о программе «Французских каникул», говорилось, помимо всего прочего, и о том, что желающие могут принять участие в экскурсиях, связанных с «французскими» местами в Вильнюсе.

«Экскурсоводы расскажут о местах, которые в Вильнюсе посетил Наполеон», - написал, в частности, портал ru.delfi.lt.

Так и видишь миролюбивого французского императора в роли праздно шатающегося туриста…

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Французские каникулы», #atostogosvilniuje
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добавлена сегодня, 22 июля, 11:40

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