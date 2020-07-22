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И ещё один стадион

Фото: vilnius.lt




В прошлом номере «Обзор» сообщил об обновлении школьного стадиона по адресу ул. Минтес, 3, уже открытого для всех желающих, а не только для учащихся гимназии Иоахима Лелевелиса.

Следом за этой приятной новостью подоспела и другая – об открытии ещё одного модернизированного школьного стадиона, уже четвертого в литовской столице, на этот раз на территории прогимназии Тайкос, что в микрорайоне Юстинишкес.

Стадион прогимназии Тайкос был реконструирован в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Здесь уже могут заниматься баскетболисты, футболисты, волейболисты и все горожане, отдающие предпочтение бегу или ходьбе.

Все игровые площадки – с новым износоустойчивым покрытием, которое сделает занятия спортом настоящим удовольствием.
«Обновлений такого масштаба школьных площадок не было с момента восстановления Независимости, поэтому очень приятно, что решение об их модернизации оправдало себя: данное решение горожане одобряют», - сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бянкунскас.

По его словам, в ближайшие месяцы жители Вильнюса смогут заниматься спортом на отремонтированных стадионах, которых будет всё больше.

Фото: vilnius.lt




Спортплощадка прогимназии Тайкос - четвёртая из 13 школьных площадок, которые планируется отремонтировать в этом году.

Жителей столицы уже могут заниматься спортом на стадионах прогимназий Пятраса Вилейшиса и Ажуолино, а также гимназии имени Иоахима Лелевелиса.

Столичное самоуправление на реновацию одной такой спорплощадки выделяет в среднем от 300 до 400 тысяч евро.

Ожидается, что обновлённая и содержащаяся в порядке спортивная инфраструктура системы просвещения города поможет проводить качественные тренировки по физическому воспитанию не только для учащихся упомянутых школ, но и воспитанников спортивных клубов.

Фото: vilnius.lt
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: стадион, Спортплощадка, прогимназия Тайкос
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 22 июля, 10:30

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