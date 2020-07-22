И ещё один стадион 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







В прошлом номере «Обзор» сообщил об обновлении школьного стадиона по адресу ул. Минтес, 3, уже открытого для всех желающих, а не только для учащихся гимназии Иоахима Лелевелиса.



Следом за этой приятной новостью подоспела и другая – об открытии ещё одного модернизированного школьного стадиона, уже четвертого в литовской столице, на этот раз на территории прогимназии Тайкос, что в микрорайоне Юстинишкес.



Стадион прогимназии Тайкос был реконструирован в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Здесь уже могут заниматься баскетболисты, футболисты, волейболисты и все горожане, отдающие предпочтение бегу или ходьбе.



Все игровые площадки – с новым износоустойчивым покрытием, которое сделает занятия спортом настоящим удовольствием. Следом за этой приятной новостью подоспела и другая – об открытии ещё одного модернизированного школьного стадиона, уже четвертого в литовской столице, на этот раз на территории прогимназии Тайкос, что в микрорайоне Юстинишкес.Стадион прогимназии Тайкос был реконструирован в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Здесь уже могут заниматься баскетболисты, футболисты, волейболисты и все горожане, отдающие предпочтение бегу или ходьбе.Все игровые площадки – с новым износоустойчивым покрытием, которое сделает занятия спортом настоящим удовольствием.



По его словам, в ближайшие месяцы жители Вильнюса смогут заниматься спортом на отремонтированных стадионах, которых будет всё больше.



Фото: vilnius.lt







Спортплощадка прогимназии Тайкос - четвёртая из 13 школьных площадок, которые планируется отремонтировать в этом году.



Жителей столицы уже могут заниматься спортом на стадионах прогимназий Пятраса Вилейшиса и Ажуолино, а также гимназии имени Иоахима Лелевелиса.



Столичное самоуправление на реновацию одной такой спорплощадки выделяет в среднем от 300 до 400 тысяч евро.



Ожидается, что обновлённая и содержащаяся в порядке спортивная инфраструктура системы просвещения города поможет проводить качественные тренировки по физическому воспитанию не только для учащихся упомянутых школ, но и воспитанников спортивных клубов.



Фото: vilnius.lt «Обновлений такого масштаба школьных площадок не было с момента восстановления Независимости, поэтому очень приятно, что решение об их модернизации оправдало себя: данное решение горожане одобряют», - сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бянкунскас.По его словам, в ближайшие месяцы жители Вильнюса смогут заниматься спортом на отремонтированных стадионах, которых будет всё больше.Спортплощадка прогимназии Тайкос - четвёртая из 13 школьных площадок, которые планируется отремонтировать в этом году.Жителей столицы уже могут заниматься спортом на стадионах прогимназий Пятраса Вилейшиса и Ажуолино, а также гимназии имени Иоахима Лелевелиса.Столичное самоуправление на реновацию одной такой спорплощадки выделяет в среднем от 300 до 400 тысяч евро.Ожидается, что обновлённая и содержащаяся в порядке спортивная инфраструктура системы просвещения города поможет проводить качественные тренировки по физическому воспитанию не только для учащихся упомянутых школ, но и воспитанников спортивных клубов. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии, образование Ключевые слова: стадион, Спортплощадка, прогимназия Тайкос География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 134 раза Комментарии