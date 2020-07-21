Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС 🔊 Воспроизвести



В связи с преобладавшей в последнее время засушливой погодой и сокращением уровня воды в реке Неман, ограничивается производство электроэнергии на Каунасской гидроэлектростанции (ГЭС).



С утра минувшей пятницы отмечается приток воды в Каунасское море ниже 112 кубометров в секунду, поэтому на ГЭС работает один гидроагрегат на частичной мощности в 18 мегаватт (общая мощность станции составляет 100 мегаватт), сообщил государственный госэнергоходинг Ignitis grupe.



"Уровень воды в Немане рядом с Каунасом сокращается. Это не является исключительным явлением в сухое время года, однако по этой причине мы вынуждены снизить производство на Каунасской ГЭС и не можем сбрасывать в Неман больше воды", – отметил в пресс-релизе генеральный директор управляющей станцией компании Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис.



Работа Каунасской ГЭС планируется с учетом того, сколько воды поступает из Немана в водоем станции – Каунасское море. Средний дебит Немана у станции составляет около 280 кубометров в секунду. В связи с преобладавшей в последнее время засушливой погодой и сокращением уровня воды в реке Неман, ограничивается производство электроэнергии на Каунасской гидроэлектростанции (ГЭС).С утра минувшей пятницы отмечается приток воды в Каунасское море ниже 112 кубометров в секунду, поэтому на ГЭС работает один гидроагрегат на частичной мощности в 18 мегаватт (общая мощность станции составляет 100 мегаватт), сообщил государственный госэнергоходинг Ignitis grupe."Уровень воды в Немане рядом с Каунасом сокращается. Это не является исключительным явлением в сухое время года, однако по этой причине мы вынуждены снизить производство на Каунасской ГЭС и не можем сбрасывать в Неман больше воды", – отметил в пресс-релизе генеральный директор управляющей станцией компании Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис.Работа Каунасской ГЭС планируется с учетом того, сколько воды поступает из Немана в водоем станции – Каунасское море. Средний дебит Немана у станции составляет около 280 кубометров в секунду. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, засуха, гэс География: Литва, Каунас — статья прочитана 156 раз Комментарии