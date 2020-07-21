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Литва анализирует, сколько вакцин от COVID-19 потребуется, будет закупать вместе с ЕС



Литва планирует приобретать вакцину от COVID-19 вместе с другими странами Евросоюза, сейчас проводится анализ необходимого количества, сообщило Министерство здравоохранения.

"Государства Евросоюза договорились о том, что не будут конкурировать между собой за вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19). Для переговоров с потенциальными производителями создана межправительственная рабочая группа, в которую своего представителя делегировала и Литва, – говорится в распространенном во вторник сообщении министерства.

По его сообщению, пока идут переговоры с создателями вакцины, литовские ведомства анализируют, сколько вакцин может потребоваться нашей стране, и как государство сможет их компенсировать.

"В данный момент анализируется количество вакцин, которые могут потребоваться Литве. Когда будет ясно, у каких производителей страны ЕС будут закупать, и сколько будет стоить вакцина, политики примут решения о необходимых средствах для приобретения этих вакцин", – заявила вице-министр здравоохранения Кристина Гарулене.
В данный момент Министерство здравоохранения создает с экспертами механизм, благодаря которому вакцинацию населения можно будет провести как можно быстрее.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до стадии клинических испытаний уже дошли 23 потенциальные вакцины от COVID-19, но к понедельнику создатели лишь одной из них предоставили клинические данные первой фазы испытаний.
BNS
Категории: экономика, общество, здоровье
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июля, 17:30

Комментарии

Ник
21 июля, 21:04
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Все хотят принять участие в разделе пирога. Все прекрасно знают что вакцин от вирусов не бывает по причине их мутаций.
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