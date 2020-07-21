В Киеве гремят взрывы, в Луцке - захват заложников 🔊 Воспроизвести



В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.



Об этом во вторник, 21 июля, информирует



Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".



"Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.Об этом во вторник, 21 июля, информирует "Политика Страны" Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"."Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.



* * *



Сегодня около 9 часов утра в центре Луцка раздались выстрелы. Вооруженный мужчина захватил пригородный автобус по маршруту Берестечко - Красниловка. Там заперты около 20 человек. Пока информации о пострадавших нет.



Хронику событий мы ведем в обновляемом онлайн-материале. А пока собрали все, что известно об инциденте на данный момент.



Как произошел захват?



Террорист утром 21 июля сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Он заявил, что захватил автобус и опубликует свои требования в соцсетях.



Плохой предупредил, что при нем автомат и взрывчатка. Также еще одна мина якобы заложена в городе и будет, в случае необходимости, взорвана дистанционно.



Захват автобуса произошел в районе ЦУМа, на Театральной площади, которую оцепили правоохранители. Это центр города. Террорист несколько раз стрелял - жители слышали автоматную очередь, а на окнах автобуса есть отверстия, похожие на пулевые.



На данный момент на переговоры Максим не идет. Захватчик обзванивает родственников заложников и требует у них искать журналистов и пересылать им его требования. По его словам, в автобусе есть дети и беременные.



Какие требования у террориста?



Свои требования Максим Плохой опубликовал в соцсетях.



Он хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других - главе СБУ, Минобороны, крупнейших церквей.



К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем".



"Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.



В противном случае он угрожает устроить взрывы - как автобуса, так и отдельно мины на территории города.







Что известно о Максиме Плохом?



Пока есть только данные из его социальных сетей, где он называет себя автором книги "Философия преступления". В ней есть ряд автобиографических моментов. В частности, Плохой пишет, что в 18 лет он получил шесть лет колонии общего режима в Дрогобыче.



Места своего жительства он не указывает, но в Фейсбуке говорится, что террорист из Львова. В той же соцсети указывается альтернативная фамилия - Собатник.



Жители Луцка утверждают, что Плохой проживал в столице Волыни. О том же говорит биллинг его мобильного телефона. По данным "Страны" от источника в луцкой полиции, в последние дни Максим находился в Луцке.



На его страницах в соцсетях немного фотографий - но одна из них явно сделана в Одессе, у фасада гостиницы "Лондонская".







Судя по страницам террориста в Контакте и Твиттере - у него явные проблемы с психикой. Также видно, что он увлекается философией - 90% его записей - цитаты разных философов, особенно много Ницше.



Позже стало известно, что зовут террориста Максим Степанович Кривош. Он действительно сидел за создание банды, причем, как утверждают волынские СМИ, не один раз.



Прописан он в городе Дубно Ровненской области, находился на принудительном лечении в психбольнице. Впрочем, есть версия, что у него прописка есть и в Луцке - на бульваре Дружбы Народов, 1. Этот адрес указан на сайте, где регистрируют торговые знаки.



Что будут делать власти?



Полиция Волыни объявила план "Заложник", в город подтянули спецназ и взрывотехников из соседней Ровненской области. Также на место уже прибыл глава МВД Арсен Аваков.



Президент Владимир Зеленский заявил, что держит дело на личном контроле. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - сообщил мэр Киева Кличко.* * *Сегодня около 9 часов утра в центре Луцка раздались выстрелы. Вооруженный мужчина захватил пригородный автобус по маршруту Берестечко - Красниловка. Там заперты около 20 человек. Пока информации о пострадавших нет.Хронику событий мы ведем в обновляемом онлайн-материале. А пока собрали все, что известно об инциденте на данный момент.Террорист утром 21 июля сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Он заявил, что захватил автобус и опубликует свои требования в соцсетях.Плохой предупредил, что при нем автомат и взрывчатка. Также еще одна мина якобы заложена в городе и будет, в случае необходимости, взорвана дистанционно.Захват автобуса произошел в районе ЦУМа, на Театральной площади, которую оцепили правоохранители. Это центр города. Террорист несколько раз стрелял - жители слышали автоматную очередь, а на окнах автобуса есть отверстия, похожие на пулевые.На данный момент на переговоры Максим не идет. Захватчик обзванивает родственников заложников и требует у них искать журналистов и пересылать им его требования. По его словам, в автобусе есть дети и беременные.Свои требования Максим Плохой опубликовал в соцсетях.Он хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других - главе СБУ, Минобороны, крупнейших церквей.К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем"."Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.В противном случае он угрожает устроить взрывы - как автобуса, так и отдельно мины на территории города.Что известно о Максиме Плохом?Пока есть только данные из его социальных сетей, где он называет себя автором книги "Философия преступления". В ней есть ряд автобиографических моментов. В частности, Плохой пишет, что в 18 лет он получил шесть лет колонии общего режима в Дрогобыче.Места своего жительства он не указывает, но в Фейсбуке говорится, что террорист из Львова. В той же соцсети указывается альтернативная фамилия - Собатник.Жители Луцка утверждают, что Плохой проживал в столице Волыни. О том же говорит биллинг его мобильного телефона. По данным "Страны" от источника в луцкой полиции, в последние дни Максим находился в Луцке.На его страницах в соцсетях немного фотографий - но одна из них явно сделана в Одессе, у фасада гостиницы "Лондонская".Судя по страницам террориста в Контакте и Твиттере - у него явные проблемы с психикой. Также видно, что он увлекается философией - 90% его записей - цитаты разных философов, особенно много Ницше.Позже стало известно, что зовут террориста Максим Степанович Кривош. Он действительно сидел за создание банды, причем, как утверждают волынские СМИ, не один раз.Прописан он в городе Дубно Ровненской области, находился на принудительном лечении в психбольнице. Впрочем, есть версия, что у него прописка есть и в Луцке - на бульваре Дружбы Народов, 1. Этот адрес указан на сайте, где регистрируют торговые знаки.Что будут делать власти?Полиция Волыни объявила план "Заложник", в город подтянули спецназ и взрывотехников из соседней Ровненской области. Также на место уже прибыл глава МВД Арсен Аваков.Президент Владимир Зеленский заявил, что держит дело на личном контроле. strana.ua Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, взрывы, заложники География: Украина — статья прочитана 280 раз Комментарии