«Rail Baltica» уже думает о своих депо 🔊 Воспроизвести







Министерство транспорта Литвы и АО «Lietuvos geležinkelių infrastruktūra» (LTG Infra), а также поставщик услуг ЗАО «Atamis» подписали договор, в соответствии с которым будут установлены оптимальные решения относительно развития инфраструктуры железнодорожных депо и необходимых для этого территорий. Стоимость договора составляет почти 314 тысяч евро.



Руководитель организации «Lietuvos geležinkelių infrastruktūra» Каролис Санковски отметил: «С началом деятельности магистрали «Rail Baltica» инфраструктура железнодорожных дорог Литвы значительно расширится, интенсивность движения поездов увеличится, а значит, появится потребность в технологическом контроле разного стандарта, отличающемся от того, что есть у нас сейчас. Исходя из этого, был сделан вывод, что существующих железнодорожных депо не хватит, поэтому мы должны подготовиться и построить новые». Руководитель организации «Lietuvos geležinkelių infrastruktūra» Каролис Санковски отметил: «С началом деятельности магистрали «Rail Baltica» инфраструктура железнодорожных дорог Литвы значительно расширится, интенсивность движения поездов увеличится, а значит, появится потребность в технологическом контроле разного стандарта, отличающемся от того, что есть у нас сейчас. Исходя из этого, был сделан вывод, что существующих железнодорожных депо не хватит, поэтому мы должны подготовиться и построить новые».



Все дальнейшие идеи будут корректироваться, исходя из выводов исследования проекта инфраструктурных и технических возможностей «Rail Baltica». Общая стоимость этого проекта, как уже видно, будет – самое малое - порядка 5,8 млрд евро.



Проект должен также соответствовать таким критериям, как возможность как можно более простого простого подключения к необходимым коммуникациям, удобные подъездные пути и т.д.



После проведения анализа с использованием многих критериев и изучения вероятных затрат будет выбран оптимальный вариант для строительства железнодорожных депо магистрали. После этого настанет черёд следующего этапа – покупки земли у частников для государственных нужд и проектирование.











Проект будет финансироваться из структурных фондов ЕС, а также из государственного бюджета Литвы либо из средств «Lietuvos geležinkelių infrastruktūra». Обслуживающие железнодорожные депо и прилежащая к ним инфраструктура будут готовы к 2026 году.



«Rail Baltica» – это самый большой железнодорожный проект в истории Балтийских стран, предусматривающий прокладку электрифицированной магистрали так называемой европейской колеи, которая чуть у’же, чем использовавшая до этот в Литве колея, «Rail Baltica», от Варшавы через Каунас в Ригу и до Таллина.



Общая длина железнодорожной линии «Rail Baltica» в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, Латвии – 265 км, Эстонии – 213 км.



Публикацию подготовила Агния ПОДМОСТКО,



«Обзор» В первую очередь, будут подготовлены не менее четырёх железнодорожных депо, «привязанных» к европейской колее шириной 1435 мм, а также необходимые для этого объекты: железнодорожные дороги, здания и необходимое оборудование.Все дальнейшие идеи будут корректироваться, исходя из выводов исследования проекта инфраструктурных и технических возможностей «Rail Baltica». Общая стоимость этого проекта, как уже видно, будет – самое малое - порядка 5,8 млрд евро.Проект должен также соответствовать таким критериям, как возможность как можно более простого простого подключения к необходимым коммуникациям, удобные подъездные пути и т.д.После проведения анализа с использованием многих критериев и изучения вероятных затрат будет выбран оптимальный вариант для строительства железнодорожных депо магистрали. После этого настанет черёд следующего этапа – покупки земли у частников для государственных нужд и проектирование.Проект будет финансироваться из структурных фондов ЕС, а также из государственного бюджета Литвы либо из средств «Lietuvos geležinkelių infrastruktūra». Обслуживающие железнодорожные депо и прилежащая к ним инфраструктура будут готовы к 2026 году.«Rail Baltica» – это самый большой железнодорожный проект в истории Балтийских стран, предусматривающий прокладку электрифицированной магистрали так называемой европейской колеи, которая чуть у’же, чем использовавшая до этот в Литве колея, «Rail Baltica», от Варшавы через Каунас в Ригу и до Таллина.Общая длина железнодорожной линии «Rail Baltica» в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, Латвии – 265 км, Эстонии – 213 км. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: договор, Rail Baltica, «Rail Baltica», Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, LTG Infra, депо — статья прочитана 191 раз Комментарии