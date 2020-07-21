Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Крупнейший организатор лотерей в Литве - компания Olifeja - в этом году намерена выплатить акционерам 7 млн евро дивидендов. Предприятие в прошлом году заработало 6,762 млн евро чистой прибыли – на 26% больше, чем в 2018 году (5,367 млн евро).



Выручка компании за год увеличилась на 5,9% до 87,959 млн евро (83,067 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете за 2019 год.



В прошлом году предприятие выплатило акционерам 6,1 млн евро дивидендов. Оно прогнозирует, что в этом году по сравнению с 2019 годом его выпуска будет меньше на 15%.



В годовом сообщении Olifeja указывает, что в 2019 году она занимала 77,2% литовского рынка лотерей (в 2018 году – 77,9%).



51,3% акций Olifeja принадлежит Литовскому национальному олимпийскому комитету, остальные акции - пяти физическим лицам. Крупнейший организатор лотерей в Литве - компания Olifeja - в этом году намерена выплатить акционерам 7 млн евро дивидендов. Предприятие в прошлом году заработало 6,762 млн евро чистой прибыли – на 26% больше, чем в 2018 году (5,367 млн евро).Выручка компании за год увеличилась на 5,9% до 87,959 млн евро (83,067 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете за 2019 год.В прошлом году предприятие выплатило акционерам 6,1 млн евро дивидендов. Оно прогнозирует, что в этом году по сравнению с 2019 годом его выпуска будет меньше на 15%.В годовом сообщении Olifeja указывает, что в 2019 году она занимала 77,2% литовского рынка лотерей (в 2018 году – 77,9%).51,3% акций Olifeja принадлежит Литовскому национальному олимпийскому комитету, остальные акции - пяти физическим лицам. * * *



Компания решений в сфере производства энергии и металлообработки Axis Tech, входящая в группу Icor, произвела за 3,9 млн евро кран для одного из крупнейших переработчиков стали в Украине "Азовсталь" (входит в металлургический концерн "Метинвест"). Литовская компания также планирует расширение на рынке этой страны.



По словам главы Axis Tech Паулюса Арштикиса, компания уже начала переговоры о производстве еще трех кранов для "Азовстали".



"Успешный старт позволит нам планировать не только дальнейшее сотрудничество с различными комбинатами "Метинвеста", но и с другими участниками металлургического рынка Украины", – отметил он в пресс-релизе.



Кран весом в 260 тонн спроектировала и произвела Axis Tech, приблизительно в течение 60 дней он будет доставлен на Украину, за такой же срок он будет смонтирован и установлен на комбинате "Азовсталь", находящемся в Мариуполе. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии