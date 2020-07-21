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Экономика Литвы: цифры и факты



Крупнейший организатор лотерей в Литве - компания Olifeja - в этом году намерена выплатить акционерам 7 млн евро дивидендов. Предприятие в прошлом году заработало 6,762 млн евро чистой прибыли – на 26% больше, чем в 2018 году (5,367 млн евро).

Выручка компании за год увеличилась на 5,9% до 87,959 млн евро (83,067 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете за 2019 год.

В прошлом году предприятие выплатило акционерам 6,1 млн евро дивидендов. Оно прогнозирует, что в этом году по сравнению с 2019 годом его выпуска будет меньше на 15%.

В годовом сообщении Olifeja указывает, что в 2019 году она занимала 77,2% литовского рынка лотерей (в 2018 году – 77,9%).

51,3% акций Olifeja принадлежит Литовскому национальному олимпийскому комитету, остальные акции - пяти физическим лицам.
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Компания решений в сфере производства энергии и металлообработки Axis Tech, входящая в группу Icor, произвела за 3,9 млн евро кран для одного из крупнейших переработчиков стали в Украине "Азовсталь" (входит в металлургический концерн "Метинвест"). Литовская компания также планирует расширение на рынке этой страны.

По словам главы Axis Tech Паулюса Арштикиса, компания уже начала переговоры о производстве еще трех кранов для "Азовстали".

"Успешный старт позволит нам планировать не только дальнейшее сотрудничество с различными комбинатами "Метинвеста", но и с другими участниками металлургического рынка Украины", – отметил он в пресс-релизе.

Кран весом в 260 тонн спроектировала и произвела Axis Tech, приблизительно в течение 60 дней он будет доставлен на Украину, за такой же срок он будет смонтирован и установлен на комбинате "Азовсталь", находящемся в Мариуполе.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июля, 16:15

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