Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал, здоровье >> В связи с закупкой реагентов на 6 млн евро ССР подозревает главу POLA Ш. Нарбутаса

В связи с закупкой реагентов на 6 млн евро ССР подозревает главу POLA Ш. Нарбутаса

фото:bns.lt


Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник сообщила, что в связи с закупкой реагантов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований она подозревает в торговле влиянием президента Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.

Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене.

Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.

По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией.
В материале досудебного расследования также есть данные о том, что подозреваемый, возможно, назвао представителю упомянутой компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке.

Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов стоимостью почти 6 млн евро, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро.

Расследование контролируют и возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.

* * *

В Министерстве здравоохранения Литвы во вторник были произведены выемки документов, в связи с расследованием закупки реагентов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований.

Об этом журналистам сообщила во вторник пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Кеблене.

Ранее во вторник ССР сообщила, что подозрения в торговле влиянием предъявлены президенту Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.

В данный момент он задержан.

Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.

Прочие места, в которых проводятся процессуальные действия, представитель ССР не раскрыла.
Категории: экономика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: расследование, спецслужба, ССР, онкобольные
География: Литва
статья прочитана 203 раза
добавлена сегодня, 21 июля, 15:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка