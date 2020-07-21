В связи с закупкой реагентов на 6 млн евро ССР подозревает главу POLA Ш. Нарбутаса 🔊 Воспроизвести фото:bns.lt



Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник сообщила, что в связи с закупкой реагантов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований она подозревает в торговле влиянием президента Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.



Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене.



Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.



По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией. Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник сообщила, что в связи с закупкой реагантов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований она подозревает в торговле влиянием президента Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене.Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией. В материале досудебного расследования также есть данные о том, что подозреваемый, возможно, назвао представителю упомянутой компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке.



Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов стоимостью почти 6 млн евро, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро.



Расследование контролируют и возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.



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В Министерстве здравоохранения Литвы во вторник были произведены выемки документов, в связи с расследованием закупки реагентов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований.



Об этом журналистам сообщила во вторник пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Кеблене.



Ранее во вторник ССР сообщила, что подозрения в торговле влиянием предъявлены президенту Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.



В данный момент он задержан.



Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.



Прочие места, в которых проводятся процессуальные действия, представитель ССР не раскрыла. Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: расследование, спецслужба, ССР, онкобольные География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии