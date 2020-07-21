Из-за сбоя e.sveikata аптеки просят по возможности отложить покупку лекарств по рецептам 🔊 Воспроизвести



В связи с перебоями системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata аптеки просят по возможности отложить покупку лекарств по рецептам.



"Ситуация очень сложная потому, что, приходя в аптеку, люди обычно надеются получить необходимые им лекарства здесь и сейчас. Аптеки и аптекари сталкиваются с серьезными вызовами", - сказала BNS председатель Литовской ассоциации аптек (ЛАА) Кристина Неманюте-Гаге.



"Самая большая просьба к людям - подождать, есть возможность, если дома у них еще есть необходимые лекарства", - сказала она.



По словам главы ЛАА, хотя Минздрав сделал рекомендации, как обслуживать пациентов, практически эти рекомендации не действуют.



"Предлагается пациенту вернуться к врачу, чтобы ему выписали бумажный рецепт. Сейчас попасть к врачу быстро просто невозможно. Другое предложение - чтобы аптекарь выдавао лекарство без рецепта, но аптекарь должен убедиться, что соответствующий человек принимает это лекарство. Убедиться в этом у аптекаря просто нет возможности, так как он не может подключиться к e.sveikata, потому что у пациента нет бумажного рецепта", - сказала К. Неманюте-Гаге. В связи с перебоями системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata аптеки просят по возможности отложить покупку лекарств по рецептам."Ситуация очень сложная потому, что, приходя в аптеку, люди обычно надеются получить необходимые им лекарства здесь и сейчас. Аптеки и аптекари сталкиваются с серьезными вызовами", - сказала BNS председатель Литовской ассоциации аптек (ЛАА) Кристина Неманюте-Гаге."Самая большая просьба к людям - подождать, есть возможность, если дома у них еще есть необходимые лекарства", - сказала она.По словам главы ЛАА, хотя Минздрав сделал рекомендации, как обслуживать пациентов, практически эти рекомендации не действуют."Предлагается пациенту вернуться к врачу, чтобы ему выписали бумажный рецепт. Сейчас попасть к врачу быстро просто невозможно. Другое предложение - чтобы аптекарь выдавао лекарство без рецепта, но аптекарь должен убедиться, что соответствующий человек принимает это лекарство. Убедиться в этом у аптекаря просто нет возможности, так как он не может подключиться к e.sveikata, потому что у пациента нет бумажного рецепта", - сказала К. Неманюте-Гаге. Третий вариант, который предлагает Минздрав, по ее словам - связаться с назначившим лекарство врачом, однако пациенты зачаствую не знают своего врача и не имеют его номера телефона, а если номер у них и есть, врач может и не снять трубку, пока пациент стоит в очереди в аптеке.



"Если снимет трубку, то, вполне вероятно, что тоже не сможет подключиться к электронной системе и увидеть историю лечения своего пациента", - сказала К. Неманюте-Гаге.



По словам главы ЛАА, это показывает, что нужно предусмотреть и другие пути выписывания рецептов, так как такого рода кризисы, когда срочно приходится возвращаться к бумажным рецептам, создают недоверие к системе.



По ее данным, за день в аптеках предъявляется в среднем около 50 тыс. электронных рецептов, из них 28 тыс. - компенсируемые. Они составляют абсолютное большинство всех рецептов, предъявляемых в аптеках.



Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы в понелельник была залита серверная Реестрового центра. Восстановить работу этой системы планируется в течение суток.



Реестровый центр подчеркивает, что данные утрачены не были. BNS Категории: здоровье, чп и криминал Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, серверы География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии