Британские депутаты утверждают, что РФ пыталась повлиять на исход шотландского референдума 🔊 Воспроизвести



Комитет британского парламента выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства со ссылкой на некие комментарии из открытых источников, сообщает



Авторы 55-страничного документа упоминают "заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года". Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".



Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Россия интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом. Комитет британского парламента выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства со ссылкой на некие комментарии из открытых источников, сообщает ТАСС Авторы 55-страничного документа упоминают "заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года". Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Россия интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: парламент, Шотландия, референдум, вмешательство, Британия — статья прочитана 159 раз Комментарии