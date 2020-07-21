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Британские депутаты утверждают, что РФ пыталась повлиять на исход шотландского референдума
Комитет британского парламента выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства со ссылкой на некие комментарии из открытых источников, сообщает ТАСС.
Авторы 55-страничного документа упоминают "заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года". Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".
Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Россия интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом.
ТАСС
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: парламент, Шотландия, референдум, вмешательство, Британия
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