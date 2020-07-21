Три работника Vilniaus vandenys погибли от отравления газом 🔊 Воспроизвести



Есть подозрения, что три работника компании водоснабжения Vilniaus vandenys погибли во вторник утром в деревне Тушчяуляй Вильнюсского района из-за отравления скопившимся в трубопроводе газом.



"По предварительным данным, наши работники погибли, задохнувшись из-за скопившегося в трубопроводе газа. При проведении работ по монтажу трубопровода один находившийся в колодце работник потерял сознание, два других бросились его спасать и тоже погибли", - говорится в комментарии, распространенном гендиректором предприятия Марюсом Швайкаускасом.



Как сообщает Vilniaus vandenys, трагедия произошла при проведении плановых ремонтных работ.



"Мы потрясена, это огромная трагедия для всего нашего предприятия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям наших работников. Сейчас все наши усилия направлены на поддержку близких (...) Мы также приложим все усилия для выяснения обстоятельств инцидента", - говорит М. Швайукаускас. Есть подозрения, что три работника компании водоснабжения Vilniaus vandenys погибли во вторник утром в деревне Тушчяуляй Вильнюсского района из-за отравления скопившимся в трубопроводе газом."По предварительным данным, наши работники погибли, задохнувшись из-за скопившегося в трубопроводе газа. При проведении работ по монтажу трубопровода один находившийся в колодце работник потерял сознание, два других бросились его спасать и тоже погибли", - говорится в комментарии, распространенном гендиректором предприятия Марюсом Швайкаускасом.Как сообщает Vilniaus vandenys, трагедия произошла при проведении плановых ремонтных работ."Мы потрясена, это огромная трагедия для всего нашего предприятия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям наших работников. Сейчас все наши усилия направлены на поддержку близких (...) Мы также приложим все усилия для выяснения обстоятельств инцидента", - говорит М. Швайукаускас. Сейчас на месте трагедии находится руководство Vilniaus vandenys, которое в сотрудничестве с другими службами выясняет, соблюдались ли при проведении работ все требования безопасности.



Сообщение о трагедии поступило в 9.22, информировала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Вида Шмигельскене.



Подоспевшие спасатели подняли трех мужчин из находящегося на четырехметровой глубине колодца.



Смерть двоих мужчин была констатирована сразу, за жизнь одного пытались бороться, но спасти его не удалось.



По данным полиции Вильнюсского уезда, погибли работники 51, 53 и 65 лет. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Vilniaus vandenys, смерть, авария, сотрудники География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 77 раз Комментарии