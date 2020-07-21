В Витебске завершился Славянский базар-2020 🔊 Воспроизвести







19 июля поздно вечером на своей главной сценической площадке состоялся гала-концерт закрытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2020".



Концерт был во многом нетрадиционным, но несмотря ни на то, зал был забит до отказа. Одной из вынужденных, если так можно сказать, его новинок, стало его объединение со вторым отделением конкурса молодых исполнителей.



Но несмотря на это выступления "звезд первой величины" начались гораздо раньше, чем закончились творческие состязания конкурсантов. Первыми из артистов вышли Варвара и Алексей Петрухин.



Перед витебским зрителем выступили артисты из разных стран - Кейт Райан (Бельгия), Томас Невергрин (Дания), Ладислав Бубнар (Словакия), Наталья Бучинская (Украина), Александр Солодуха (он, кстати, буквально перед своим выступлением вручил главный приз детского конкурса исполнителей эстрадной песни, где он в этом году председательствовал в жюри, юной Ангелине Ломако), Инна Афанасьева, Саша Немо. Концерт был во многом нетрадиционным, но несмотря ни на то, зал был забит до отказа. Одной из вынужденных, если так можно сказать, его новинок, стало его объединение со вторым отделением конкурса молодых исполнителей.Но несмотря на это выступления "звезд первой величины" начались гораздо раньше, чем закончились творческие состязания конкурсантов. Первыми из артистов вышли Варвара и Алексей Петрухин.Перед витебским зрителем выступили артисты из разных стран - Кейт Райан (Бельгия), Томас Невергрин (Дания), Ладислав Бубнар (Словакия), Наталья Бучинская (Украина), Александр Солодуха (он, кстати, буквально перед своим выступлением вручил главный приз детского конкурса исполнителей эстрадной песни, где он в этом году председательствовал в жюри, юной Ангелине Ломако), Инна Афанасьева, Саша Немо.



Но самыми бурными, пожалуй, овациями публика встретила Лолиту. Она спела две песни. Если на первой из них - лиричной и спокойной - зал тихо слушал композицию, то после первых мелодий "На Титанике" часть зрителей подскочила со своих мест и начала танцевать. И очень многих, по собственному свидетельству нашего корреспондента, службе охраны правопорядка было очень тяжело усадить на свои места.











Вместе с Александром Солодухой на сцену вышел композитор Эдуард Ханок. Юмористическая часть концерта была за дуэтом народных артистов Украины: Владимир Данилец и Владимир Моисеенко показали миниатюру на вечную тему коррупции чиновников.



Гала-концерт закрытия фестиваля, как и задумывала его режиссёр-постановщик заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Марина Романовская, стал трамплином в 2021 год.



К слову сказать, в последнюю фестивальную ночь не обошлось и без вечного спутника "Славянского базара" - дождя. Хотя то, что пошел он практически лишь в последнюю ночь, многих обрадовало, так как в этом году "Славянский базар" взял на себя роль одного из самых больших open-air Европы.



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Олег Газманов, который в этом году был председателем жюри взрослого конкурса молодых исполнителей, пообещал отпраздновать своё 70-летие на юбилейном XXX фестивале «Славянский базар в Витебске», потому что этот фестиваль, по его признанию, лучшее, что может быть в творческой жизни.Но самыми бурными, пожалуй, овациями публика встретила Лолиту. Она спела две песни. Если на первой из них - лиричной и спокойной - зал тихо слушал композицию, то после первых мелодий "На Титанике" часть зрителей подскочила со своих мест и начала танцевать. И очень многих, по собственному свидетельству нашего корреспондента, службе охраны правопорядка было очень тяжело усадить на свои места.Вместе с Александром Солодухой на сцену вышел композитор Эдуард Ханок. Юмористическая часть концерта была за дуэтом народных артистов Украины: Владимир Данилец и Владимир Моисеенко показали миниатюру на вечную тему коррупции чиновников.Гала-концерт закрытия фестиваля, как и задумывала его режиссёр-постановщик заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Марина Романовская, стал трамплином в 2021 год.К слову сказать, в последнюю фестивальную ночь не обошлось и без вечного спутника "Славянского базара" - дождя. Хотя то, что пошел он практически лишь в последнюю ночь, многих обрадовало, так как в этом году "Славянский базар" взял на себя роль одного из самых больших open-air Европы. Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси, культура Ключевые слова: Витебск, "Славянский базар-2020" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 109 раз Комментарии