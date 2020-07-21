ЧП на литовских серверах. Виноват дождь, а не русские хакеры? 🔊 Воспроизвести



Из-за серьезных перебоев в системе электронного здравоохранения Литвы e.sveikata не проводится регистрация на пункты проверки на коронавирус, сказал BNS глава администрирующей "горячую" линию по коронавирусу Каунасской станции скорой медицинской помощи.



"На сегодняшний день, то есть на вторник, мы не регистрируем на мобильные пункты, регистрируем с завтрашнего дня, так как мы надеемся и нас заверили, что с завтрашнего дня e.sveikata снова заработает", - сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис.



По его словам, мобильные пункты во вторник принимают тех, кто зарегистрировался заранее.



Также имеют место перебои с информированием о результатах.



Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Восстановить работу этой системы планируется в течение суток. Из-за серьезных перебоев в системе электронного здравоохранения Литвы e.sveikata не проводится регистрация на пункты проверки на коронавирус, сказал BNS глава администрирующей "горячую" линию по коронавирусу Каунасской станции скорой медицинской помощи."На сегодняшний день, то есть на вторник, мы не регистрируем на мобильные пункты, регистрируем с завтрашнего дня, так как мы надеемся и нас заверили, что с завтрашнего дня e.sveikata снова заработает", - сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис.По его словам, мобильные пункты во вторник принимают тех, кто зарегистрировался заранее.Также имеют место перебои с информированием о результатах.Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Восстановить работу этой системы планируется в течение суток. * * *



Из-за начавшихся после ливня перебоев в работе информационных систем Реестрового центра нотариусы не могут обслуживать клиентов, сообщила во вторник Литовская нотариальная палата (ЛНП).



"Сегодня совершенно не действуют реесты населения, ипотеки и арестов, сильные перебои в работе публичной электронной услуги сделок по недвижимости. Работа нотариусом полностью парализована, и мы в этой связи приносим извинения клиентам", - сказал для пресс-релиза президент ЛНП Марюс Страчкайтис.



По его словам, выполнять нотариальные действия будет невозможно, пока Реестровый центр не устранит неполадки.



В понедельник вечером министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сообщил, что серверная Реестрового центра после ливня залита водой, специалисты работают над устранением неполадок.



В частности, не действует и необходимая лечебным учреждениям система электронного здравоохранения (e. sveikata).



Пресс-атташе Реестрового центра Миндаугас Самкус во вторник информировал BNS, что информационные системы регистров населения, недвижимости, адресов работают с перебоями.



Среди неработающих систем - реесты ипотеки, арестов имущества, не действует и система самообслуживания Реестрового центра.



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Работа системы электронного здравоохранения e.sveikata в Литве должна быть восстановлена в течение суток, сказал на пресс-конференции во вторник министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.



Из-за перебоев в работе e.sveikata рецепты врачи временно будут выписывать рецепты от руки.



"Из-за прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Данные в сохранности, они никуда не делись. Вся связт или восстановлена, или восстанавливается. Самое плохое положение - с e.sveikata. Видимо, в течение суток эта связь будет восстановлена", - сказал министр.



Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала, что сейчас подготовлены рекомендации по организации работы для лечебных учреждений, которые будут вывешены на сайте Минздрава и на сайте Государственной больничной кассы. "Все мы понимаем, что самая большая неразбериха возникнет при приобретении лекарств, так как все лекарства фактически выписываются электронным способом", - сказала вице-министр.



По ее словам, главная задача сейчас - обеспечить, чтобы лекарства смогли приобрести те люди, которым они необходимы. К. Гаруолене отметила, что в правовых актах предусмотрена возможность в исключительных случаях использовать бумажные рецепты.



Как сказал глава Реестрового центра Саулюс Урбонавичюс, все беды с электронным здравоохранением возникли по причине "масштабнлсти, объемов и размера" этой системы.



О том, что из-за ливня начались перебои в работе Реестрового центра, где серверная была залита водой, стало известно в понедельник вечером. Категории: технологии, чп и криминал Ключевые слова: дождь, серверы География: Литва — статья прочитана 227 раз Комментарии