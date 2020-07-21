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Отношение к финпомощи ЕС закрытию ИАЭС у формирующих энергетическую политику сдержанное



После того, как лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) договорились выделить на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) до 2027 года 490 млн евро - меньше, чем просила Литва, министр энергетики считает доброй вестью то, что объем финансового участия Литвы будет меньше, чем предусматривалось ранее.

"Это для нас не победа и не проигрыш, так как сумма осталась той же, однако сами условия стали лучше, потому что закреплено, что национальный вклад будет 14% - как известно, ранее Еврокомиссия (ЕК) предлагала этот вклад софинансирования в объеме 20%", - прокомментировал во вторник BNS Жигимантас Вайчюнас.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подерис говорит, что необходимо прилагать все усилия для обеспечения необходимого финансирования в будущем.
"Сейчас еще трудно оценить, новость совсем свежая. Разумеется, она несколько разочаровывает (...) Нужно прилагать все усилия, (действовать - ред.) всеми возможными способами, даже такими неординарными, которые сразу даже невозможно предусмотреть. Все равно это же наше обязательство, но это также обязательство и Брюсселя", - сказал BNS В. Подерис.

Политик подчеркнул, что ИАЭС была построена не по инициативе Литвы и ее закрытие - чересчур тяжелое бремя для Литвы.

"Нам всем следует вспомнить и ту историю, что АЭС строилась для всего региона - не для Литвы и не инициатива Литвы была строить такую огромную станцию. Так что теперь Европа должна обязательно участвовать в ее закрытии", - сказал он.

По словам В. Подериса, на переговорах о финансировании Литвы сделала все, что могла.

Европарламент выразил поддержку просьбе Литвы, чтобы на закрытие ИАЭС в новом бюджете Евросоюза (ЕС) было выделено 780 млн евро. ЕК предложила выделить 552 млн евро.

На 2014-2020 годы ЕС выделил для закрытия станции 450,8 млн евро, на 2007-2013 годы – 837,4 млн евро.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Станция была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию будут продолжаться до 2038 года.
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: бюджет, компенсации, закрытие, ИАЭС, ЕС, Переговоры, дотации
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июля, 14:30

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