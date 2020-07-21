Награждены победители конкурса молодых исполнителей на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести







По окончании гала-концерта закрытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вечером 19 июля, совмещенного со вторым отделением конкурса молодых исполнителей эстрадной песни, прошло вручение специальных дипломов и главных призов участникам конкурса.



Многие спрашивали, чем было вызвано такое объединение мероприятий в одно единое целое, но ответ здесь кажется очевидным: в нынешнем году фестиваль продолжался всего четыре дня, в связи с известными всем коронавирусными ограничениями, и в эти четыре дня необходимо было показать как можно больше программ.



Жюри, которое возглавлял Олег Газманов, было вынуждено действовать максимально оперативно - времени на подготовку решения был примерно час. Многие спрашивали, чем было вызвано такое объединение мероприятий в одно единое целое, но ответ здесь кажется очевидным: в нынешнем году фестиваль продолжался всего четыре дня, в связи с известными всем коронавирусными ограничениями, и в эти четыре дня необходимо было показать как можно больше программ.Жюри, которое возглавлял Олег Газманов, было вынуждено действовать максимально оперативно - времени на подготовку решения был примерно час. На закрытии фестиваля традиционно вручили специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда". За яркое исполнение песен славянских народов им отмечена конкурсантка из Украины Элина Иващенко. Во время гала-концерта вручили "Лиру" и обладательнице Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" белоруске Ангелине Ломако.



Гран-при – 20 000 долларов США получил белорус Роман Волознев. Он же стал обладателем специальной премии им. Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство.



I премия – 15 000 долларов США досталась Элине Иващенко (Украина).



II премия – 10 000 долларов США досталась Каролине Лындо (Литва), одной из самых юных участниц фестиваля.



III премия – 5000 долларов США, по 2500 долларов США каждому:



Хансултану (Казахстан) и Ивоне ОДИЦКИ (Босния и Герцеговина).



Вручить специальную награду Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Песня – путь к содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций и денежную премию в размере 2000 долларов было решено Елене Фрейман (Россия).



Фото автора Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар", Витебск, победители География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 185 раз Комментарии