Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в мире >> С миру по рыбке, шпион в кармане, у кого G лучше? Новости от FITZROY на 21 июля
Загрузка...

С миру по рыбке, шпион в кармане, у кого G лучше? Новости от FITZROY на 21 июля

Gonzalo Fuentes | Reuters


Парижские закаты: лодки, кино и лето

Турецкие бурильщики вышли в море

На испанском пляже нарушителя задержали, как Флойда в Америке

Япония: не рыба, но мясо

“Великобритания получит 5G в 2050 году, а 6G — никогда”

Твой мобильник сдаст тебя с потрохами “большому брату”

Подробнее здесь на FITZROY
Загрузка...
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 220 раз
добавлена сегодня, 21 июля, 09:10

Комментарии

обыватель
21 июля, 10:47
#
у кого G лучше?

Странный вопрос, однако
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка