Страны Балтии против вывода войск США из Европы 🔊 Воспроизвести Министры иностранных дел Литвы, Латвии и ФРГ (слева направо): Эдгарс Ринкевичс, Линас Линкявичюс и Хайко Мас, Таллин, 20 июля 2020 г.



По мнению министров иностранных дел балтийских стран, Вашингтон не должен уменьшать военное присутствие в Европе. Это даст больший эффект для устрашения России, сообщает



Латвия, Литва и Эстония совместно выступили против предполагаемого вывода американских войск из Европы. После встречи в Таллине со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 20 июля, министры иностранных дел трех стран заявили, что большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России. Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих. По мнению министров иностранных дел балтийских стран, Вашингтон не должен уменьшать военное присутствие в Европе. Это даст больший эффект для устрашения России, сообщает DW Латвия, Литва и Эстония совместно выступили против предполагаемого вывода американских войск из Европы. После встречи в Таллине со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 20 июля, министры иностранных дел трех стран заявили, что большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России. Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих. "Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат - но не за счет Германии. С аналогичными заявлениями выступили и главы оборонных ведомств Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.



Вывод войск из Германии Дональд Трамп обосновал, среди прочего, недостаточными, с его точки зрения, расходами Берлина на оборону. Часть дислоцированного в ФРГ контингента он намерен вернуть в США, а часть - перевести в другие европейские страны, в частности в Польшу.



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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс говорит, что трансатлантическая связь незаменима, поэтому Европе следует привлекать США в вопросах безопасности.



"Трансатлантическая связь незаменима. Иногда возникаю трудности, однако мы должны их преодолевать - когда мы разделены, мы слабее", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи глав дипломатических ведомств Балтийских стран и Германии в Таллине.



По его словам, в регионе важно не только военное присутствие США, но и сотрудничество через программы Евросоюза (ЕС).



"Мы считаем, что нам следует привлекать США в вопросах безопасности в Европе по всем аспектам, включая и военное присутствие", - сказал Л. Линкявичюс.



Как одну из возможностей постоянного сотрудничества он назвал постоянное структурированное сотрудничество (PESCO).



"Это вопрос не только военного присутствия, но и политики, инициатив. Важно, чтобы было больше доверия, так как нам нужно привлекать США в программ сотрудничества ЕС, например, PESCO, что еще не сделано", - сказал министр ИД.



По его словам, военное присутствие США в регионе не является единственным средством сдерживания России, одно из средств - твердая реакция на попытки России переписать историю, вопросы оккупаций.



"Это также касается и нашей собственной политики, так как Россия всегда проверяет нас, как далеко они могут зайти в создании этого нового "нормального" порядка, аннексируя территории соседних стран, теперь - утверждая конституцию с верховенством национального права, легализуя то, что было сделано плохо", - сказал Л. Линкявичюс.



Он добавил, что с создаваемым Россией новым "нормальным" порядком нельзя мириться, так как это нарушает и международное право. Министр также подчеркнул, что в риторике России нет признаков того, что эта риторика может измениться. dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы — статья прочитана 202 раза Комментарии