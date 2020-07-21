Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по бюджету 🔊 Воспроизвести



Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики от коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит €1,074 трлн, а фонд восстановления — €750 млрд., сообщает



«У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в €1,074 трлн и планом восстановления в €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее»,— написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.



Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам. «Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату, — сказал он, добавив, что "достигнутое соглашение — это намного больше, чем деньги" (цитата по ТАСС). — Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев».



Напомним, прошлые дни саммита заканчивались для стран ЕС безрезультатно. Канцлер Германии Ангела Меркель допускала, что лидеры ЕС не достигнут соглашения.



Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Встреча впервые за несколько недель проходила очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы. Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики от коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит €1,074 трлн, а фонд восстановления — €750 млрд., сообщает КОММЕРСАНТ «У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в €1,074 трлн и планом восстановления в €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее»,— написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам. «Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату, — сказал он, добавив, что "достигнутое соглашение — это намного больше, чем деньги" (цитата по ТАСС). — Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев».Напомним, прошлые дни саммита заканчивались для стран ЕС безрезультатно. Канцлер Германии Ангела Меркель допускала, что лидеры ЕС не достигнут соглашения.Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Встреча впервые за несколько недель проходила очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы. kommersant.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации — статья прочитана 238 раз Комментарии