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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по бюджету
Страны Евросоюза согласовали бюджет и план восстановления экономики от коронавируса по итогам саммита в Брюсселе. Бюджет составит €1,074 трлн, а фонд восстановления — €750 млрд., сообщает КОММЕРСАНТ.
«У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в €1,074 трлн и планом восстановления в €750 млрд. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее»,— написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес.
Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что бюджет впервые привязан к климатическим задачам. «Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату, — сказал он, добавив, что "достигнутое соглашение — это намного больше, чем деньги" (цитата по ТАСС). — Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев».
Напомним, прошлые дни саммита заканчивались для стран ЕС безрезультатно. Канцлер Германии Ангела Меркель допускала, что лидеры ЕС не достигнут соглашения.
Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Встреча впервые за несколько недель проходила очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы.
kommersant.ru
Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации
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