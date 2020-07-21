Daily Wire высмеял расовую методичку афроамериканского музея 🔊 Воспроизвести



В США Национальный музей афроамериканской истории и культуры издал новую методичку с описанием «аспектов и постулатов белизны и белой культуры», передаёт Daily Wire. В список исключительно «белых» черт попали индивидуализм, научное мышление, христианская вера и трудолюбие. По мнению ведущего Daily Wire, методичка оскорбительна для темнокожих, но авторы этого не понимают: настолько они ослеплены своей идеологией.



Только что вышла новая методичка Национального музея афроамериканской истории и культуры. В ней описаны «аспекты и постулаты белизны и белой культуры». Знаете, что Национальный музей афроамериканской истории и культуры считает явно и исключительно белыми культурными аспектами?



Индивидуализм — это пункт первый. Структура семьи: наличие матери и отца — это по-белому. Видимо, у темнокожих этого нет. Научный метод… Я не шучу! Они это сюда включили! Наука — белая. Наверное, для темнокожих и других цветных — шаманизм или… я не знаю… прорицания. А белые держат науку мёртвой хваткой. История! История — аспект белизны и белой культуры! Только что вышла новая методичка Национального музея афроамериканской истории и культуры. В ней описаны «аспекты и постулаты белизны и белой культуры». Знаете, что Национальный музей афроамериканской истории и культуры считает явно и исключительно белыми культурными аспектами?Индивидуализм — это пункт первый. Структура семьи: наличие матери и отца — это по-белому. Видимо, у темнокожих этого нет. Научный метод… Я не шучу! Они это сюда включили! Наука — белая. Наверное, для темнокожих и других цветных — шаманизм или… я не знаю… прорицания. А белые держат науку мёртвой хваткой. История! История — аспект белизны и белой культуры!



Нацеленность на будущее, планирование на будущее — это белая черта. Темнокожие, я так понял, этого не могут, они застряли в вечном настоящем. Время? Время включено в список исключительно белого. Эстетика, то есть красота. Красота белая.



Я просто не могу поверить, не могу позволить себе поверить, что это всерьёз предлагает вроде бы афроамериканская организация, Национальный музей афроамериканской истории. Национальным музеем афроамериканской истории руководит Дэвид Дюк*? Это что, шуточный проект Ричарда Спенсера**?



Праздники, правосудие, конкуренция — всё это белое… Сумасшествие. Это сумасшествие. И это очень оскорбительно для темнокожих. Но те, кто застрял в этих идеологических рамках, не могут этого заметить.



Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.



* Дэвид Дюк — известный американский белый националист, бывший глава Ку-клукс-клана (прим. ИноТВ).



** Ричард Спенсер — известный американский белый националист и неонацист (прим. ИноТВ).



Оригинал новости ИноТВ Протестантская трудовая этика. Что? Трудиться, встать и делать свою работу — это теперь элемент исключительно белой культуры. Если верить этому афроамериканскому музею. Религия: христианская вера — исключительно белая. Наверное, им стоит прочесть книгу. Представьте себе, что будет, когда они прочтут евангелие?Нацеленность на будущее, планирование на будущее — это белая черта. Темнокожие, я так понял, этого не могут, они застряли в вечном настоящем. Время? Время включено в список исключительно белого. Эстетика, то есть красота. Красота белая.Я просто не могу поверить, не могу позволить себе поверить, что это всерьёз предлагает вроде бы афроамериканская организация, Национальный музей афроамериканской истории. Национальным музеем афроамериканской истории руководит Дэвид Дюк*? Это что, шуточный проект Ричарда Спенсера**?Праздники, правосудие, конкуренция — всё это белое… Сумасшествие. Это сумасшествие. И это очень оскорбительно для темнокожих. Но те, кто застрял в этих идеологических рамках, не могут этого заметить. russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: интернет, расизм, пропаганда — статья прочитана 135 раз Комментарии