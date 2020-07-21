Министр обороны ФРГ: Россия очень агрессивно отстаивает свои интересы 🔊 Воспроизвести Reuters



«В сомнительных ситуациях Россия не считается с правом других государств на самоопределение», — заявила в интервью Die Zeit министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, такое поведение «несовместимо с послевоенным порядком и нашими ценностями». В ответ на такое поведение Москвы нужно чётко демонстрировать свою готовность обороняться, настаивает она.







«Российское руководство очень агрессивно отстаивает свои интересы», — заявила в интервью Die Zeit министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «В сомнительных ситуациях оно не считается с правом других государств на самоопределение, что несовместимо с послевоенным порядком и нашими ценностями. Нам нужны нормальные отношения с нашим соседом Россией, мы идём навстречу россиянам. В тоже время нам нужно занять чёткую позицию в ответ на притязания нынешнего руководства России: мы обороноспособны и в случае необходимости готовы себя защитить. Мы видим, что делает Россия, и не оставим это просто так», — заявила она. «Российское руководство очень агрессивно отстаивает свои интересы», — заявила в интервью Die Zeit министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «В сомнительных ситуациях оно не считается с правом других государств на самоопределение, что несовместимо с послевоенным порядком и нашими ценностями. Нам нужны нормальные отношения с нашим соседом Россией, мы идём навстречу россиянам. В тоже время нам нужно занять чёткую позицию в ответ на притязания нынешнего руководства России: мы обороноспособны и в случае необходимости готовы себя защитить. Мы видим, что делает Россия, и не оставим это просто так», — заявила она.



Также Крамп-Карренбауэр прокомментировала недавний скандал с появлением правых экстремистов в рядах бундесвера: «Я не позволю правым присваивать себе такие положительные вещи как «товарищество» и «патриотизм». Вместе с генеральным инспектором немецкой армии и вовлечёнными в ситуацию командирами были приняты 60 мер для борьбы с проявлениями праворадикальных настроений в спецподразделении KSK, подчеркнула она: «Это был важный сигнал». По её словам, с подозреваемыми побеседуют, и будет принято решение, кого оставить, а кого уволить.



Также Крамп-Карренбауэр беспокоит, что в этом спецподразделении регулярно пропадали боеприпасы. «Сейчас мы должны выяснить, из-за чего возникла нехватка боеприпасов. Это произошло из-за халатности или недостатка дисциплины? Что-то забыли в ходе операций? Или же кто-то действительно намеренно присвоил их с какой бы то ни было целью?» — сказала министр. Для выяснения обстоятельств дела в KSK проводится полная инвентаризация и расследование, объяснила она.



Оригинал новости ИноТВ «Страны НАТО и ЕС находятся в самом центре событий, поэтому им нужен круговой обзор, — продолжила Крамп-Карренбауэр. — Если посмотреть, кто в Европе находится в зоне поражения российских ракет, то окажется, что это только мы, а также средне- и восточноевропейские страны. Именно поэтому эти государства видят в нас важного партнёра, на которого можно положиться, который учитывает их интересы. В рамках нашего председательства в Совете ЕС мы проведём совместный анализ угроз. Ведь нам нужно разработать системы обороны. Взять, например, воздушную оборону: речь идёт главным образом о беспилотниках, стаях дронов под управлением искусственного интеллекта, а также гиперзвуковом оружии».Также Крамп-Карренбауэр прокомментировала недавний скандал с появлением правых экстремистов в рядах бундесвера: «Я не позволю правым присваивать себе такие положительные вещи как «товарищество» и «патриотизм». Вместе с генеральным инспектором немецкой армии и вовлечёнными в ситуацию командирами были приняты 60 мер для борьбы с проявлениями праворадикальных настроений в спецподразделении KSK, подчеркнула она: «Это был важный сигнал». По её словам, с подозреваемыми побеседуют, и будет принято решение, кого оставить, а кого уволить.Также Крамп-Карренбауэр беспокоит, что в этом спецподразделении регулярно пропадали боеприпасы. «Сейчас мы должны выяснить, из-за чего возникла нехватка боеприпасов. Это произошло из-за халатности или недостатка дисциплины? Что-то забыли в ходе операций? Или же кто-то действительно намеренно присвоил их с какой бы то ни было целью?» — сказала министр. Для выяснения обстоятельств дела в KSK проводится полная инвентаризация и расследование, объяснила она. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, нато, учения — статья прочитана 44 раза Комментарии