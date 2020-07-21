Bild: зеленые назвали «Северный поток — 2» причиной изоляции Германии 🔊 Воспроизвести Reuters



США угрожают Германии санкциями из-за «Северного потока — 2», пишет Bild. И пока у Берлина нет никакого ответного плана. Более того, в этом вопросе немецкие власти оказались в полной изоляции. «Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией, — объяснила депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер. — «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу».







Конфликт между Германией и США из-за газопровода «Северный поток — 2» продолжает обостряться, пишет Bild. Пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что, если Германия не отступится, против предприятий, задействованных в реализации проекта, будут приняты санкции. «Независимо от того, из какой они страны», — подчеркнула она. Это чёткое предостережение для немецких компаний Wintershall DEA и Uniper, отмечает издание. Конфликт между Германией и США из-за газопровода «Северный поток — 2» продолжает обостряться, пишет Bild. Пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что, если Германия не отступится, против предприятий, задействованных в реализации проекта, будут приняты санкции. «Независимо от того, из какой они страны», — подчеркнула она. Это чёткое предостережение для немецких компаний Wintershall DEA и Uniper, отмечает издание.



Но, судя по ответу Федерального министерства экономики на запрос политиков из партии зелёных, у немецких властей пока нет никаких планов на этот счёт. В документе говорится, что штрафные меры США обсуждаются с другими странами-членами ЕС, Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией, но ничего пока не решено.



Депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер видит в этой реакции не только признак «беспомощности» немецких властей, но и того, в какой изоляции они оказались в этой ситуации. По её словам, в вопросе строительства газопровода Берлин учитывал только свои национальные интересы и оказался в безвыходной ситуации. «Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией, — объяснила политик. — «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу».



Сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Баербок также выступает против реализации проекта, но больше по экологическим, а не геополитическим причинам: «Энергетическая политика Европы должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии. От газопровода «Северный поток — 2» необходимо отказаться в том числе из соображений защиты климата. Нам необходима энергетическая политика, которая не будет зависеть ни от России, ни от США».



Оригинал новости ИноТВ Министр иностранных дел резко отреагировал на угрозы Вашингтона: «Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не Вашингтоне. Мы категорически отвергаем экстерриториальные санкции». Министр энергетики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель призвал Берлин принять «серьёзные и ощутимые ответные меры».Но, судя по ответу Федерального министерства экономики на запрос политиков из партии зелёных, у немецких властей пока нет никаких планов на этот счёт. В документе говорится, что штрафные меры США обсуждаются с другими странами-членами ЕС, Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией, но ничего пока не решено.Депутат бундестага от партии зелёных Клаудия Мюллер видит в этой реакции не только признак «беспомощности» немецких властей, но и того, в какой изоляции они оказались в этой ситуации. По её словам, в вопросе строительства газопровода Берлин учитывал только свои национальные интересы и оказался в безвыходной ситуации. «Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией, — объяснила политик. — «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу».Сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Баербок также выступает против реализации проекта, но больше по экологическим, а не геополитическим причинам: «Энергетическая политика Европы должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии. От газопровода «Северный поток — 2» необходимо отказаться в том числе из соображений защиты климата. Нам необходима энергетическая политика, которая не будет зависеть ни от России, ни от США». russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 147 раз Комментарии