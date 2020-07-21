В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием 🔊 Воспроизвести © Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»



Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие. Об этом информирует



«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством. Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота», — заявил Будниченко во время доклада российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи.



В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области. Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие. Об этом информирует RT и РИА Новости со ссылкой на гендиректора завода Михаила Будниченко.«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством. Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота», — заявил Будниченко во время доклада российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи.В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области. russian.rt.com Категории: технологии, политика, в мире Ключевые слова: вооружение, проект, подлодка, спуск, ВМФ РФ География: Россия — статья прочитана 168 раз Комментарии