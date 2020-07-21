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В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие. Об этом информирует RT и РИА Новости со ссылкой на гендиректора завода Михаила Будниченко.
«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством. Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота», — заявил Будниченко во время доклада российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи.
В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
russian.rt.com
Категории: технологии, политика, в мире
Ключевые слова: вооружение, проект, подлодка, спуск, ВМФ РФ
География: Россия
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