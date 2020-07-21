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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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The Telegraph Великобритания : cамый быстрорастущий картель Мексики демонстрирует мощь
CJNG, одна из самых крупных и жестоких банд Мексики, бросила вызов правительству, продемонстрировав сотни вооруженных до зубов членов картеля. Мексиканские власти изучают видео, ставшее вирусным и показавшее нескончаемый поток людей в бронежилетах и с оружием в руках.
Дебора Бонелло (Deborah Bonello), Мехико — Этих людей, вооруженных снайперскими винтовками, можно было принять за солдат мексиканской армии.
Но более пристальный взгляд на видео, ставшим вирусным в Мексике в пятницу, показывает, что мужчины носят пуленепробиваемые жилеты, украшенные буквами CJNG — аббревиатурой картеля Нового поколения Халиско (New Generation Jalisco Cartel) — одной из самых крупных и жестоких банд Мексики, которая теперь действует практически по всей стране.
На видео камера медленно движется вдоль линии людей, показывая огромную колонну бронетехники и тяжеловооруженных людей.
Видео, которое сейчас изучается властями, является лишь последним проявлением силы со стороны группы, чье влияние распространяется в Мексике.
inosmi.ru
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: преступность, оружие, Мексика, картель
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