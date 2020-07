The Telegraph Великобритания : cамый быстрорастущий картель Мексики демонстрирует мощь 🔊 Воспроизвести © Youtube / LIVELEAKTV



CJNG, одна из самых крупных и жестоких банд Мексики, бросила вызов правительству, продемонстрировав сотни вооруженных до зубов членов картеля. Мексиканские власти изучают видео, ставшее вирусным и показавшее нескончаемый поток людей в бронежилетах и с оружием в руках.



Дебора Бонелло (Deborah Bonello), Мехико — Этих людей, вооруженных снайперскими винтовками, можно было принять за солдат мексиканской армии.



Но более пристальный взгляд на видео, ставшим вирусным в Мексике в пятницу, показывает, что мужчины носят пуленепробиваемые жилеты, украшенные буквами CJNG — аббревиатурой картеля Нового поколения Халиско (New Generation Jalisco Cartel) — одной из самых крупных и жестоких банд Мексики, которая теперь действует практически по всей стране.







На видео камера медленно движется вдоль линии людей, показывая огромную колонну бронетехники и тяжеловооруженных людей.



