В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020 🔊 Воспроизвести Американский эсминец USS Porter



"Участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк, передает



Международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 начались в Черном море, у берегов Одессы, в понедельник, 20 июля. "Участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк, передает DW Международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 начались в Черном море, у берегов Одессы, в понедельник, 20 июля.



BREAKING: #USSPorter is on its way to the #BlackSea to participate in the 20th iteration #ExerciseSeaBreeze and in support of our @NATO Allies And partners!#ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020 pic.twitter.com/TEptYaspg4 — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 19, 2020



"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО", - подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. "Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - добавил он.



Корабли ВМС США в Черном море



По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это пятый американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. В июне эсминец USS Porter, а также десантный корабль USS Oak Holl принимали участие в учениях, проводимых США совместно с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией.



По данным пресс-службы ВМС США, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО, а именно: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.



Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.



Днем ранее, 19 июля, для участия в них в Черное море направился эсминец ВМС США USS Porter, говорится на официальной странице учений в соцсети Twitter. Этот эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направлен в Черное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сообщили в 6-ом оперативном флоте США."Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО", - подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. "Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - добавил он.По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это пятый американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. В июне эсминец USS Porter, а также десантный корабль USS Oak Holl принимали участие в учениях, проводимых США совместно с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией.По данным пресс-службы ВМС США, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО, а именно: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками. dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, корабли, Черное море География: Украина — статья прочитана 195 раз Комментарии