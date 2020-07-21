В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020

"Участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк, передает DW.
Международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 начались в Черном море, у берегов Одессы, в понедельник, 20 июля.
Днем ранее, 19 июля, для участия в них в Черное море направился эсминец ВМС США USS Porter, говорится на официальной странице учений в соцсети Twitter. Этот эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направлен в Черное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сообщили в 6-ом оперативном флоте США.
"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО", - подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. "Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - добавил он.
Корабли ВМС США в Черном море
По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это пятый американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. В июне эсминец USS Porter, а также десантный корабль USS Oak Holl принимали участие в учениях, проводимых США совместно с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией.
По данным пресс-службы ВМС США, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО, а именно: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
BREAKING: #USSPorter is on its way to the #BlackSea to participate in the 20th iteration #ExerciseSeaBreeze and in support of our @NATO Allies And partners!#ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020 pic.twitter.com/TEptYaspg4— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 19, 2020
"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО", - подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. "Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - добавил он.
Корабли ВМС США в Черном море
По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это пятый американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. В июне эсминец USS Porter, а также десантный корабль USS Oak Holl принимали участие в учениях, проводимых США совместно с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией.
По данным пресс-службы ВМС США, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО, а именно: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.