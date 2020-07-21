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Главный эпидемиолог Литвы: этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий
Этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий, и даже уехавшие в слабо затронутые вирусом страны не могут быть уверены, что по возвращении им не придется самоизолироваться, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
"Вне всякого сомнения, этот год не годится для путешествий. У нас уже был не один случай, когда люди уезжают, потом по возвращении выражают неудовольствие, что им приходится изолироваться", - сказала на пресс-конференции в понедельник Л. Ашоклене.
В пятницу стало известно, что для возвращающихся из Хорватии жителей Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, чтобы не допустить распространение коронавируса. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.
По словам Л. Ашоклене, Чехия, Австрия и Швейцария - тоже находятся среди стран, которые могут оказаться в списке сильно затронутых коронавирусом.
Двухнедельная изоляция сейчас действует для Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.
Между тем для возвращающихся из Украины граждан Дитвы с понедельника изоляция не является обязательной.
Категории: общество, здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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