Главный эпидемиолог Литвы: этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий 🔊 Воспроизвести



Этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий, и даже уехавшие в слабо затронутые вирусом страны не могут быть уверены, что по возвращении им не придется самоизолироваться, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.



"Вне всякого сомнения, этот год не годится для путешествий. У нас уже был не один случай, когда люди уезжают, потом по возвращении выражают неудовольствие, что им приходится изолироваться", - сказала на пресс-конференции в понедельник Л. Ашоклене.



В пятницу стало известно, что для возвращающихся из Хорватии жителей Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, чтобы не допустить распространение коронавируса. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.



По словам Л. Ашоклене, Чехия, Австрия и Швейцария - тоже находятся среди стран, которые могут оказаться в списке сильно затронутых коронавирусом.



Двухнедельная изоляция сейчас действует для Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.



Между тем для возвращающихся из Украины граждан Дитвы с понедельника изоляция не является обязательной. Этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий, и даже уехавшие в слабо затронутые вирусом страны не могут быть уверены, что по возвращении им не придется самоизолироваться, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене."Вне всякого сомнения, этот год не годится для путешествий. У нас уже был не один случай, когда люди уезжают, потом по возвращении выражают неудовольствие, что им приходится изолироваться", - сказала на пресс-конференции в понедельник Л. Ашоклене.В пятницу стало известно, что для возвращающихся из Хорватии жителей Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, чтобы не допустить распространение коронавируса. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.По словам Л. Ашоклене, Чехия, Австрия и Швейцария - тоже находятся среди стран, которые могут оказаться в списке сильно затронутых коронавирусом.Двухнедельная изоляция сейчас действует для Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.Между тем для возвращающихся из Украины граждан Дитвы с понедельника изоляция не является обязательной. BNS Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии