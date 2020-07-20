Отдыхающие неумышленно пересекли границу с РФ в Куршском заливе и на Немане 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в воскресенье установили два неумышленных случая пересечения госграницы с Россией - в Куршском заливе в районе Неринги и на Немане, вблизи деревни Шилутского района.



Сотрудники пограничной заставы Неринги зафиксировали, как зашедший с территории Литвы прогулочный катер пересек границу с Россией и, сделав разворот, вернулся на литовскую территорию.



Пограничники задержали нарушителей на быстроходном катере Boomeranger и сопроводили их до корабля Medeleine, которое дежурит в Куршском заливе.



На владельца катера - жителя Шяуляй и находившегося на катере вместе с ним жителя Каунасского района были составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение госграницы по неосторожности. Они оштрафованы на сумму 35 евро каждый, после допроса их отпустили. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в воскресенье установили два неумышленных случая пересечения госграницы с Россией - в Куршском заливе в районе Неринги и на Немане, вблизи деревни Шилутского района.Сотрудники пограничной заставы Неринги зафиксировали, как зашедший с территории Литвы прогулочный катер пересек границу с Россией и, сделав разворот, вернулся на литовскую территорию.Пограничники задержали нарушителей на быстроходном катере Boomeranger и сопроводили их до корабля Medeleine, которое дежурит в Куршском заливе.На владельца катера - жителя Шяуляй и находившегося на катере вместе с ним жителя Каунасского района были составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение госграницы по неосторожности. Они оштрафованы на сумму 35 евро каждый, после допроса их отпустили. Как сообщает СОГГЛ, в выходные в Куршском заливе постоянно патрулировали пограничные быстроходные катера Boomeranger, за этот период их команды сделали предупреждение примерно полусотне отдыхающих, которые слишком близко подошли на лодках и катера к границе с Россией.



Нарушение границы было зафиксировано и в Шилутском районе, в районе деревни Жальгиряй. Шедшая по Неману моторная ложка пересекла проходящую по фарватеру реки границу с Россией, вошла на территорию этой страны и вернулась назад.



Пограничники, которые подошли на служебном катере Texas, задержали находившихся на катере двоих мужчин и двух женщин. На речном пункте погранконтроля Русне на отдыхающих тоже были составлены протоколы об административном правонарушении и назначены штрафы в размере 35 евро каждому. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: Россия, граница, нарушение, штраф, пограничники География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии