К миссии воздушной полиции НАТО в Шяуляй присоединились немцы 🔊 Воспроизвести фото: kam.lt



К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.



Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.



В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингенр ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.



Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны.



Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.



Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.



Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстонтя стали членами Альянса.



Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.



К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингенр ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны.Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстонтя стали членами Альянса.Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Германия, нато, Европа, ВВС, Зокняй, базы География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии