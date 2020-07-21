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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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К миссии воздушной полиции НАТО в Шяуляй присоединились немцы
К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.
Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.
В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингенр ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.
Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.
Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.
Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстонтя стали членами Альянса.
Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.
Категории: политика, в странах Балтии
География: Литва
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