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К миссии воздушной полиции НАТО в Шяуляй присоединились немцы

фото: kam.lt


К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.

В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингенр ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.

Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.

Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстонтя стали членами Альянса.

Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.

BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Германия, нато, Европа, ВВС, Зокняй, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 июля, 08:30

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