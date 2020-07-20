Эффективность Клайпедского терминала СПГ растет 🔊 Воспроизвести



В первом полугодии этого года использование Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросло на 5 проц. пунктов до 48%.



Эффективность деятельности терминала растет второй год подряд. В январе-июне на нем побывали 35 газовозов – с учетом результатов первого полугодия это крупнейшее их количество с начала деятельности терминала утверждает оператор терминала СПГ–компания Klaipedos nafta.



По данным компании передачи природного газа Amber Grid, терминал СПГ в этом году обеспечил 72% газа, поставленного потребителям в Литве и в других Балтийских странах.



"Это почти в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, когда поставки газа с терминала составляли 43%. Очевидно, что импортеры с учетом цен на газ, поставляемый по трубопроводам, и мировые цены на СПГ выбирали последний", – отметила в пресс-релизе Klaipedos nafta временный коммерческий директор Юргита Шилинскайте-Венсловене. В первом полугодии этого года использование Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросло на 5 проц. пунктов до 48%.Эффективность деятельности терминала растет второй год подряд. В январе-июне на нем побывали 35 газовозов – с учетом результатов первого полугодия это крупнейшее их количество с начала деятельности терминала утверждает оператор терминала СПГ–компания Klaipedos nafta.По данным компании передачи природного газа Amber Grid, терминал СПГ в этом году обеспечил 72% газа, поставленного потребителям в Литве и в других Балтийских странах."Это почти в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, когда поставки газа с терминала составляли 43%. Очевидно, что импортеры с учетом цен на газ, поставляемый по трубопроводам, и мировые цены на СПГ выбирали последний", – отметила в пресс-релизе Klaipedos nafta временный коммерческий директор Юргита Шилинскайте-Венсловене. По ее словам, клиенты терминала СПГ активно пользуются возможностью приобрести более дешевый газ, а также возможностью держать газ в Инчукалнском хранилище газа в Латвии.



По происхождению грузов 60% газа на терминал в этом году было поставлено из Норвегии, почти 26% – из США, оставшуюся часть составляли грузы, приходившие небольшими газовозами из России. Грузов из США в этом году было получено больше все с начала деятельности терминала.



Удивительное - рядом!



Многие конечные потребители природного газа и примазавшиеся к ним литовские налогоплательщики с удовольствием бы послушали, откуда берётся сжиженный газ? Уж не из простого ли природного газа путём сжижения, а потом разжижения? А перед этим он ещё, скорее всего, по трубопроводам попадает до места сжижения. И он дешевле полученного без всяких сжижений-разжижений?



Ну, очень хочется подробностей! Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 137 раз Комментарии