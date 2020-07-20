По тонкому льду 🔊 Воспроизвести Фото: fk-panevezys.lt







Лидерам литовского футбольного первенства приходится прилагать немалые усилия, чтобы взять очередные три очка.



Так, на сайте Серии А, а именно так, напомним, называется высшая лига Литвы в последние годы, репортаж о матче в Панявежисе дан под всё объясняющим заголовком – «В Панявежисе «Жальгирис» гулял по тонкому льду, но победил».



Стоит также особо подчеркнуть такой приятный для любителей литовского футбола (а они есть!), как хорошая посещаемость на матчах в Панявежисе и Гаргждай.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



10-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (голы: Ю.Бушман, 35, Л.Пилибайтис, 45+2 - Г.Паулаускас, 21). 243 зрителя. Так, на сайте Серии А, а именно так, напомним, называется высшая лига Литвы в последние годы, репортаж о матче в Панявежисе дан под всё объясняющим заголовком – «В Панявежисе «Жальгирис» гулял по тонкому льду, но победил».Стоит также особо подчеркнуть такой приятный для любителей литовского футбола (а они есть!), как хорошая посещаемость на матчах в Панявежисе и Гаргждай.«Кауно Жальгирис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (голы: Ю.Бушман, 35, Л.Пилибайтис, 45+2 - Г.Паулаускас, 21). 243 зрителя. «Панявежис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:2 (Дж.Элиас, 83 - М.Карамарко, 27, Х.Видмон, 70). 930 зрителей.



«Банга» (Гаргждай) – «Судува» (Мариямполе) – 0:2 (Й.Тадич, 23, М.Топчагич, 34). 1000 зрителей.



Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 5 гола, 2-5. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис»), Хьюго Видмон («Жальгирис» – по 4 гола.







Турнирное положение: 1. «Судува» - 25 очков (разница мячей – 16:7), 2. «Жальгирис» - 20 (22:6), 3. «Кауно Жальгирис» - 19 (15:7), 4. «Банга» - 9 (6:10), 5. «Панявежис» - 7 (7:21), 6. «Ритеряй» – 5 (6:21).



В 11-м туре 23 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Панявежис», «Судува» - «Банга», «Жальгирис» - «Ритеряй».







Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 103 раза Комментарии