Перед самым финишем 🔊 Воспроизвести Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»







Перед заключительным туром в российском футбольном первенстве осталось очень мало неизвестных.



Московский «Локомотив», обыграв в предпоследнем туре ЦСКА, обеспечил себе желанную прямую путёвку в групповой этап денежной Лиги чемпионов.



А за путёвку в Лигу чемпионов с нагрузкой из квалификационных игр и гарантированной нервотрёпкой перед самой финишной ленточкой поборются «Краснодар» и ЦСКА, поскольку краснодарский клуб ухитрился у себя дома в минувшее воскресенье проиграть отложенный из-за коронавируса матч московскому «Динамо» и тем самым отложить решение главного для себя вопроса на последний тур первенства.



К слову, ничья «Краснодара» и победа ЦСКА в 30-м туре обеспечит рокировку этих клубов в турнирной таблице, поскольку в личных встречах сильнее были армейцы. Московский «Локомотив», обыграв в предпоследнем туре ЦСКА, обеспечил себе желанную прямую путёвку в групповой этап денежной Лиги чемпионов.А за путёвку в Лигу чемпионов с нагрузкой из квалификационных игр и гарантированной нервотрёпкой перед самой финишной ленточкой поборются «Краснодар» и ЦСКА, поскольку краснодарский клуб ухитрился у себя дома в минувшее воскресенье проиграть отложенный из-за коронавируса матч московскому «Динамо» и тем самым отложить решение главного для себя вопроса на последний тур первенства.К слову, ничья «Краснодара» и победа ЦСКА в 30-м туре обеспечит рокировку этих клубов в турнирной таблице, поскольку в личных встречах сильнее были армейцы.



Во втором полуфинале «Зенит» ожидаемо в родных стенах ожидаемо одолел футболистов московского «Спартака (2:1), но поклонники красно-белых не без оснований могут сетовать на то, что в поле зрения системы WAR почему-то так и не оказалось два очень спорных момента в штрафной питерского клуба.







Чемпионат России по футболу



29-й тур



«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) — 1:3 (голы: Э.Бикфалви, 38 – Д.Хлусевич, 13, В.Пантелеев, 74, С.Ткачёв, 90+4).



«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:0. Удаление: С.Петров, 82 – «Краснодар».



«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (Р.Зобнин, 51, А.Соболев, 81, Г.Тиль, 90+3).



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» — 4:1 (А.Малых, 2, «Оренбург» - в свои ворота, С.Азмун, 61, 77, А.Дзюба, 90+1).



«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (Жоаозиньо, 79).



«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.



«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (Ал.Миранчук, 33 – с пен., 90+2, с пенальти – Н.Влашич, 71).



Матч «Тамбов» — «Сочи» был отменён из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.



Отложенный матч 23-го тура



«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (В.Грулёв, 26, Жоаозиньо, 90). Удаление: М.Сафонов, 17 – «Краснодар».



Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 17 голов, 2. С.Азмун («Зенит») – 16, 3. Е.Луценко («Арсенал») - 15, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), А.Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 12 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 69 очков (разница мячей: 63-17), 2. «Локомотив» - 54 (40-29), 3. «Краснодар» – 49 (45-30), 4. ЦСКА - 47 (41-29), 5. «Ростов» - 45 (44-48), 6. «Динамо» - 41 (27-29), 7. «Арсенал» - 37 (37-41), 8. «Уфа» - 37 (22-24), 9. «Спартак» - 36 (33-32), 10. «Рубин» - 35 (17-26), 11. «Урал» - 35 (36-52), 12. «Сочи» - 33 очка после 28 игр (40-33), 13. «Ахмат» - 31 (27-42), 14. «Тамбов» - 28 очков после 28 игр (34-39), 15. «Крылья Советов» - 28 (30-40), 16. «Оренбург» - 24 (27-52).



В заключительном, 30-м, туре, который запланирован на 22 июля, встречаются: «Ростов» - «Зенит», «Краснодар» - «Ахмат», ЦСКА - «Тамбов», «Динамо» - «Оренбург», «Рубин» - «Спартак», «Крылья Советов» - «Сочи», «Уфа» - «Арсенал», «Урал» - «Локомотив». В минувшее воскресенье были сыграны также полуфинальные матчи Кубка России. В первом из них «Урал» на своём поле сенсационно проиграл «Химкам» со счётом 1:3, и это при том, что именно стадион в Екатеринбурге станет местом проведения финала. Поражение местной команды стоило должности главному тренеру «Урала» Дмитрию Парфёнову.Во втором полуфинале «Зенит» ожидаемо в родных стенах ожидаемо одолел футболистов московского «Спартака (2:1), но поклонники красно-белых не без оснований могут сетовать на то, что в поле зрения системы WAR почему-то так и не оказалось два очень спорных момента в штрафной питерского клуба.«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) — 1:3 (голы: Э.Бикфалви, 38 – Д.Хлусевич, 13, В.Пантелеев, 74, С.Ткачёв, 90+4).«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:0. Удаление: С.Петров, 82 – «Краснодар».«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (Р.Зобнин, 51, А.Соболев, 81, Г.Тиль, 90+3).«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» — 4:1 (А.Малых, 2, «Оренбург» - в свои ворота, С.Азмун, 61, 77, А.Дзюба, 90+1).«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (Жоаозиньо, 79).«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (Ал.Миранчук, 33 – с пен., 90+2, с пенальти – Н.Влашич, 71).«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (В.Грулёв, 26, Жоаозиньо, 90). Удаление: М.Сафонов, 17 – «Краснодар».1. А.Дзюба («Зенит») – 17 голов, 2. С.Азмун («Зенит») – 16, 3. Е.Луценко («Арсенал») - 15, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), А.Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 12 голов.1. «Зенит» - 69 очков (разница мячей: 63-17), 2. «Локомотив» - 54 (40-29), 3. «Краснодар» – 49 (45-30), 4. ЦСКА - 47 (41-29), 5. «Ростов» - 45 (44-48), 6. «Динамо» - 41 (27-29), 7. «Арсенал» - 37 (37-41), 8. «Уфа» - 37 (22-24), 9. «Спартак» - 36 (33-32), 10. «Рубин» - 35 (17-26), 11. «Урал» - 35 (36-52), 12. «Сочи» - 33 очка после 28 игр (40-33), 13. «Ахмат» - 31 (27-42), 14. «Тамбов» - 28 очков после 28 игр (34-39), 15. «Крылья Советов» - 28 (30-40), 16. «Оренбург» - 24 (27-52). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 125 раз Комментарии