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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Скончался многолетний руководитель Музея М. К. Чюрлениса, историк О. Даугялис
В воскресенье после продолжительной болезни, на 65-ом году жизни скончался бывший многолетний директор Национального музея М. К. Чюрлениса в Каунасе Освальдас Даугялис.
Об этом в своих социальных сетях сообщил музей.
Историк искусства Литвы, музейщик О. Даугялис руководил музеем М. К. Чюрлениса с 1992 по 2019 годы.
Основной сферой исследований О. Даугялиса была история искусства Литвы XIX и XX веков.
Он был автором статей о творчестве М. К. Чюрлениса, о культурном наследии Литвы, о зарубежном искусстве, организовывал экспозиции, составлял каталоги и альбомы.
У него были государственные награды Литвы, Норвегии, Польши, Бельгии, Нидерландов.
Категории: общество, культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: музей, Чюрлёнис, директор, кончина, Освальдас Даугялис
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