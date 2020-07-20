Скончался многолетний руководитель Музея М. К. Чюрлениса, историк О. Даугялис 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В воскресенье после продолжительной болезни, на 65-ом году жизни скончался бывший многолетний директор Национального музея М. К. Чюрлениса в Каунасе Освальдас Даугялис.



Об этом в своих социальных сетях сообщил музей.



Историк искусства Литвы, музейщик О. Даугялис руководил музеем М. К. Чюрлениса с 1992 по 2019 годы.



Основной сферой исследований О. Даугялиса была история искусства Литвы XIX и XX веков.



Он был автором статей о творчестве М. К. Чюрлениса, о культурном наследии Литвы, о зарубежном искусстве, организовывал экспозиции, составлял каталоги и альбомы.



У него были государственные награды Литвы, Норвегии, Польши, Бельгии, Нидерландов. В воскресенье после продолжительной болезни, на 65-ом году жизни скончался бывший многолетний директор Национального музея М. К. Чюрлениса в Каунасе Освальдас Даугялис.Об этом в своих социальных сетях сообщил музей.Историк искусства Литвы, музейщик О. Даугялис руководил музеем М. К. Чюрлениса с 1992 по 2019 годы.Основной сферой исследований О. Даугялиса была история искусства Литвы XIX и XX веков.Он был автором статей о творчестве М. К. Чюрлениса, о культурном наследии Литвы, о зарубежном искусстве, организовывал экспозиции, составлял каталоги и альбомы.У него были государственные награды Литвы, Норвегии, Польши, Бельгии, Нидерландов. BNS Категории: общество, культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: музей, Чюрлёнис, директор, кончина, Освальдас Даугялис География: Литва, Каунас — статья прочитана 167 раз Комментарии