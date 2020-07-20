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Скончался многолетний руководитель Музея М. К. Чюрлениса, историк О. Даугялис

фото: delfi.lt


В воскресенье после продолжительной болезни, на 65-ом году жизни скончался бывший многолетний директор Национального музея М. К. Чюрлениса в Каунасе Освальдас Даугялис.

Об этом в своих социальных сетях сообщил музей.

Историк искусства Литвы, музейщик О. Даугялис руководил музеем М. К. Чюрлениса с 1992 по 2019 годы.

Основной сферой исследований О. Даугялиса была история искусства Литвы XIX и XX веков.

Он был автором статей о творчестве М. К. Чюрлениса, о культурном наследии Литвы, о зарубежном искусстве, организовывал экспозиции, составлял каталоги и альбомы.

У него были государственные награды Литвы, Норвегии, Польши, Бельгии, Нидерландов.
BNS
Категории: общество, культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: музей, Чюрлёнис, директор, кончина, Освальдас Даугялис
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 20 июля, 15:20

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