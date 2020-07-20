В сентябре Литва надеется подписать договор о приобретении Black Hawk – минобороны 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Р.Кароблис



В сентябре литовское правительство надеется подписать договор с Соединенными Штатами Америки о приобретении шести военных вертолетов Black Hawk.



Об этом сообщил министр обороны Раумундас Кароблис после встречи с находившимся в Литве высокопоставленным представителем Пентагона.



"Идут переговоры, и мы надеемся завершить переговоры и подписать контракты в сентябре об обновлении вертолетов Black Hawk", – сказал журналистам Р. Кароблис после встречи с секретарем Сухопутных сил США Раяном Маккарти.



В июле продажу вертолетов начали согласовывать американские ведомства. Сделку уже подтвердил Госдепартамент США, для ее требовалось одобрение Конгресса.



Подчиненное Пентагону Агентство оборонного сотрудничества и безопасности сообщило, что стоимость сделки составит 380 млн долларов США (337 млн евро). В сентябре литовское правительство надеется подписать договор с Соединенными Штатами Америки о приобретении шести военных вертолетов Black Hawk.Об этом сообщил министр обороны Раумундас Кароблис после встречи с находившимся в Литве высокопоставленным представителем Пентагона."Идут переговоры, и мы надеемся завершить переговоры и подписать контракты в сентябре об обновлении вертолетов Black Hawk", – сказал журналистам Р. Кароблис после встречи с секретарем Сухопутных сил США Раяном Маккарти.В июле продажу вертолетов начали согласовывать американские ведомства. Сделку уже подтвердил Госдепартамент США, для ее требовалось одобрение Конгресса.Подчиненное Пентагону Агентство оборонного сотрудничества и безопасности сообщило, что стоимость сделки составит 380 млн долларов США (337 млн евро). Однако министр обороны Литвы сообщил, что часть сделки будет финансировать правительство США.



"Мы благодарим США за помощь в ускорении этого процесса и за предоставленную помощь для реализации этого проекта в размере 30 млн долларов США", – сказал Р. Кароблис.



Министерство обороны Литвы в октябре прошлого года сообщило, что приняло решение начать переговоры с правительством США о возможности приобрести шесть новых вертолетов UH-60M Black Hawk.



На минувшей неделе командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил BNS, что вертолеты армия могла бы получить в 2024 году.



Сейчас армия Литвы использует для выполнения задач три действующих советских вертолета Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, и три вертолета AS365 N3+ Dauphin, которые в большей степени предназначены для поисково-спасательных задач и наблюдения за безопасностью окружающей среды на территории Литвы. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: США, вооружение, поставки, вертолёты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии