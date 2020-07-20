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В сентябре Литва надеется подписать договор о приобретении Black Hawk – минобороны

Министр обороны Литвы Р.Кароблис


В сентябре литовское правительство надеется подписать договор с Соединенными Штатами Америки о приобретении шести военных вертолетов Black Hawk.

Об этом сообщил министр обороны Раумундас Кароблис после встречи с находившимся в Литве высокопоставленным представителем Пентагона.

"Идут переговоры, и мы надеемся завершить переговоры и подписать контракты в сентябре об обновлении вертолетов Black Hawk", – сказал журналистам Р. Кароблис после встречи с секретарем Сухопутных сил США Раяном Маккарти.

В июле продажу вертолетов начали согласовывать американские ведомства. Сделку уже подтвердил Госдепартамент США, для ее требовалось одобрение Конгресса.

Подчиненное Пентагону Агентство оборонного сотрудничества и безопасности сообщило, что стоимость сделки составит 380 млн долларов США (337 млн евро).
Однако министр обороны Литвы сообщил, что часть сделки будет финансировать правительство США.

"Мы благодарим США за помощь в ускорении этого процесса и за предоставленную помощь для реализации этого проекта в размере 30 млн долларов США", – сказал Р. Кароблис.

Министерство обороны Литвы в октябре прошлого года сообщило, что приняло решение начать переговоры с правительством США о возможности приобрести шесть новых вертолетов UH-60M Black Hawk.

На минувшей неделе командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил BNS, что вертолеты армия могла бы получить в 2024 году.

Сейчас армия Литвы использует для выполнения задач три действующих советских вертолета Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, и три вертолета AS365 N3+ Dauphin, которые в большей степени предназначены для поисково-спасательных задач и наблюдения за безопасностью окружающей среды на территории Литвы.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: США, вооружение, поставки, вертолёты
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 июля, 12:30

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