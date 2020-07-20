О коронавирусе в Литве сегодня, 20 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 254 человека, 1601 человек выздоровел. В изоляции находится 81 человек.



От коронавируса скончались 80 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.



За сутки проверено 1054 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 482 тыс. 607. За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 254 человека, 1601 человек выздоровел. В изоляции находится 81 человек.От коронавируса скончались 80 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.За сутки проверено 1054 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 482 тыс. 607. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии