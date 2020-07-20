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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня, 20 июля
За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом больны 254 человека, 1601 человек выздоровел. В изоляции находится 81 человек.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.
За сутки проверено 1054 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 482 тыс. 607.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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