Лидеры ЕС склонны сокращать Фонд восстановления экономики, на переговорах – перерыв 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В рамках продолжения переговоров лидеров Евросоюза по фонду восстановления экономики, председатель Совета руководителей ЕС в понедельник предложил сократить часть пакета, которая будет выделять пострадавшим от коронавируса странам как не подлежащая возврату помощь.



В плане восстановления который был представлена на встрече, предусматривается 750 млрд евро – из них 250 млрд евро должны были быть кредиты, а 500 млрд евро – субсидии. Страны, получившие субсидии, не должны будут их возвращать.



Председатель Совета руководителей ЕС Шарль Мишель в понедельник утром сообщил, что предлагает сократить долю субсидий до 390 млрд евро, и объявил перерыв, сообщили дипломатические источники.



Новая пленарная сессия должна начаться не ранее чем в 17 час. по литовскому времени. Переговоры в Брюсселе продолжаются с пятницы. В рамках продолжения переговоров лидеров Евросоюза по фонду восстановления экономики, председатель Совета руководителей ЕС в понедельник предложил сократить часть пакета, которая будет выделять пострадавшим от коронавируса странам как не подлежащая возврату помощь.В плане восстановления который был представлена на встрече, предусматривается 750 млрд евро – из них 250 млрд евро должны были быть кредиты, а 500 млрд евро – субсидии. Страны, получившие субсидии, не должны будут их возвращать.Председатель Совета руководителей ЕС Шарль Мишель в понедельник утром сообщил, что предлагает сократить долю субсидий до 390 млрд евро, и объявил перерыв, сообщили дипломатические источники.Новая пленарная сессия должна начаться не ранее чем в 17 час. по литовскому времени. Переговоры в Брюсселе продолжаются с пятницы. По утверждению источников BNS, на сессии руководителей в ночь на понедельник урезать субсидии призывали премьер-министры Нидерландов и Австрии Марк Рютте и Себастьян Курц.



"Остались Рютте и Курц против всех остальных", – сообщило BNS в понедельник, под утро информированное должностное лицо, говорившее анонимно по причине щепетильности вопроса.



Фонд будет создаваться на основе средств, взятых в кредит на международных рынках, однако правительства Нидерландов и Австрии не хотят без жестких условий выдавать взятые совместно в кредит средства таким странам, как Испания или Италия, которых считают слишком легко тратящими средства.



Большинство руководителей считают, что ЕС должен продемонстрировать солидарность перед лицом коронакризиса.



Дипломаты надеются, что Ш. Мишель в понедельник после обеда представит детально обновленное предложение по поводу критериев распределения средств фонда восстановления и отдельного бюджета ЕС на 2021–2027 годы, превышающего триллион евро.



Неофициальные подсчеты показывают, что согласно субботним предложениям безвозмездная помощь Литвы могла составлять около двух с половиной миллиардов евро, кроме того, Литва могла бы попросить около двух миллиардов евро дополнительных кредитов. После урезания фонда, доля, приходящаяся на Литву, вероятно сократится.



Перед решающим раундом переговоров президент Литвы Гитанас Науседа приоритетом Балтийских стран назвал выделение средств бюджета ЕС сельскому хозяйству, а важность как можно более скорого приближение сельхоздотаций к среднему показателю ЕС.



"Есть фонды, с сокращением которых мы не согласимся, и по этой причине, если так произойдет, то у нас будут контрпредложения, которые, прежде всего, связаны с повышением помощи сельскому хозяйству", – сказал Г. Науседа.



В субботу в обновленном проекте бюджета ЕС Литва было предложено дополнительно 125 млн евро на помощь сельскому хозяйству, однако литовская делегация обещает добиваться большего.



Сейчас фермеры Балтийских стран получают самые низкие прямые выплаты ЕС – они составляют около 170 евро за гектар, между тем средний показатель по ЕС превышает 250 евро.



В начале саммита Г. Науседа обещал требовать, чтобы уже в следующем году выплаты повысились до 196 евро.



Не считая вопросов сельского хозяйства, в обновленном проекте бюджета ЕС для Литвы изменилась еще одна важная строка – Ш. Мишель согласился с 139 до 189 млн евро повысить финансирование так называемой специальной схемы транзита, которой пользуются граждане России, путешествующие через Литву между основной частью Российской Федерации и Калининградской областью.



Следующий важный для Литвы вопрос касается так называемой помощи смычки и финансирования работ по закрытию Игналинской АЭС, здесь изменений пока не предвидится.



Так называемая помощь смычки в 2021–2027 годах может сократиться для Литвы на 24%, поскольку экономические показатели Литвы приблизились к средним показателям ЕС.



Это сокращение может немного компенсировать субсидия за убытки, вызванные эмиграцией – для Литвы они предусматриваются в размере 180 млн евро.



В новой финансовой перспективе на работы по закрытию Игналинской АЭС в новой финансовой перспективе предлагается выделить 490 млн евро. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, саммит, ЕС — статья прочитана 171 раз Комментарии